La Colombie-Britannique offre jusqu’à 1400 $ pour l’achat d’un vélo électrique

À partir du 1er juin, les Britanno-Colombiens qui feront l’acquisition d’un nouveau vélo électrique pourront recevoir une remise en argent pour leur achat, annonce le gouvernement provincial. Les remises seront basées sur le revenu de la personne et varieront entre 350 et 1400 $.

Pour être admissible, le vélo électrique doit coûter plus de 2000 $ (avant l’application des taxes) et être acheté chez un détaillant de vélos électriques participant après le 1er juin. La province indique qu’elle publiera une liste de ces détaillants à partir de cette date.

Contrairement aux programmes précédents, il ne sera plus nécessaire de se débarrasser d’un véhicule pour bénéficier de la remise, qui sera offerte aux résidents de la Colombie-Britannique âgés de plus de 19 ans et plus.

Remise en fonction du revenu Remise en fonction du revenu Revenu net Remise moins de 38 951 $ 1400 $ entre 38 951 $ et 51 130 $ 1000 $ plus de 51 131 $ 350 $

Ce financement permettra d'élargir l'accès à une option de transport abordable, efficace et respectueuse de l'environnement , estime Michael Koski, directeur de la BC Cycling Coalition.

Les vélos électriques sont de plus en plus répandus en Colombie-Britannique en tant qu'alternative pratique aux déplacements en véhicule motorisé, mais leur prix peut les rendre inaccessibles pour certaines personnes , a pour sa part affirmé le ministre des Transports de la Colombie-Britannique, Rob Fleming.

Le ministère des Transports indique qu'il investit plus de 6 millions de dollars dans le programme de remboursement. Il estime que ce programme aidera jusqu'à 9000 Britanno-Colombiens à réduire le coût de leur vélo électrique.