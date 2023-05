Conduite dangereuse, vol et recel de véhicules reprochés à un adolescent de 17 ans

Selon le Service de police de Sherbrooke, plusieurs citoyens ont téléphoné après avoir vu le jeune circuler à haute vitesse à bord d'une camionnette dans le secteur de la rue du Vaisseau d'or jeudi, en début d'après-midi. Certains d'entre eux ont affirmé qu'il y avait des gens dans la boîte du véhicule.

Des policiers ont réussi à intercepter le véhicule dans lequel il y avait deux personnes. Après vérification, les policiers se rendent compte que la plaque d'immatriculation n'est pas celle de la camionnette. Finalement, elle avait été volée mercredi.

Celui qui était un volant, un adolescent de 17 ans, s'expose à plusieurs conséquences. En plus de sanctions liées au fait qu'il n'avait pas de permis de conduire et qu'il y avait des gens dans la boîte de sa camionnette, il devrait être accusé de conduite dangereuse et de recel de véhicules. Son passager, aussi âgé de 17 ans, devrait aussi être accusé de recel.

Les deux jeunes ont été libérés et comparaîtront ultérieurement. Selon l'enquête, il pourrait y avoir d'autres accusations de déposées.