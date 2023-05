La vitesse sur la promenade du Lac-des-Nations augmente à 20 km/h

Avis aux marcheurs, cyclistes et patineurs à roues alignées qui s'adonnent à leurs activités sur la promenade du Lac-des-Nations de Sherbrooke : la vitesse autorisée passe de 10 à 20 km/h.

Cette augmentation de vitesse s'inscrit dans une campagne visant une « cohabitation harmonieuse » sur ce sentier qui borde le lac des Nations. Il s'agit d'un projet pilote d'une durée de deux ans.

Dans un communiqué, la Ville indique que la vitesse de 10 km/h ne répondait pas aux besoins des usagers .

On profite de l'occasion pour rappeler aux utilisateurs quelques règles entourant l'utilisation de la promenade. Ainsi, on demande aux gens de marcher deux par deux, de garder la droite et de faire des dépassements de façon prudente.

Dans le communiqué, on indique que le Service de police de Sherbrooke assurera une présence sur la promenade pendant la chaude saison question de faire de la sensibilisation notamment à ce qui a trait au port du casque qui est obligatoire lorsqu'on est au volant d'un engin électrique et qu'il est interdit d'avoir des écouteurs dans les oreilles ou de promener un chien lorsque l'on circule à vélo.

À la fin du projet pilote, un plan d'aménagement pour le transport actif sur ce sentier sera fait.