Le plus récent sondage commandé par CBC News donne un avantage au Parti conservateur uni, mais la bataille pour conquérir les sièges clés de Calgary est encore très serrée.

Selon les résultats de ce sondage aléatoire mené par Janet Brown Opinion Research, 52 % des électeurs ont l’intention de voter pour le PCU contre 44 % pour le NPD. Aucun autre parti ne recueillerait plus de 1 % des voix.

Extrapolant de ce résultat, Janet Brown prévoit que les conservateurs unis pourraient conquérir 51 des 87 sièges à l’Assemblée législative.

Si vous m’aviez demandé il y a quatre mois comment ces élections allaient se terminer, j’aurais prédit une victoire facile du NPD , s'étonne la sondeuse.

Elle croit que les promesses de campagne du PCU lui ont permis de ramener dans son giron de nombreux électeurs conservateurs qui étaient hésitants à soutenir la cheffe du Parti, Danielle Smith. Le ton agressif de la campagne n’a pas non plus joué en faveur du NPD, ajoute-t-elle.

En se focalisant tellement sur [Danielle] Smith, [le NPD] a fait douter les électeurs sur ses compétences comme leader, mais il ne leur a pas donné assez de raisons positives de voter pour les néo-démocrates.

Bataille serrée à Calgary

Le sondage montre toutefois que les deux partis sont encore au coude-à-coude à Calgary. Les conservateurs unis y récoltent 49 % des intentions de vote contre 46 % pour le NPD, un écart qui se situe dans la marge d’erreur du sondage.

Selon le politologue Duane Bratt de l’Université Mount Royal, cela signifie que la victoire est loin d’être gagnée pour le PCU.

Ses résultats masquent en partie le fait que les conservateurs unis ont de larges soutiens dans les circonscriptions du sud de Calgary, mais comment cela s’équilibre-t-il dans d’autres circonscriptions comme Calgary-Acadia ou Calgary Nord-Ouest? Cela va être serré , explique-t-il.

Un parti pourrait ainsi obtenir la majorité des votes à Calgary sans obtenir la majorité des sièges, ajoute-t-il.

Un chemin plus difficile vers la victoire pour le NPD

Selon l’analyste de sondages Eric Grenier, l’avantage historique reste dans le camp du PCU. On sait que c’est les personnes les plus âgées qui votent en plus grand nombre, donc ça donne un avantage pour les conservateurs. Les conservateurs aussi ont une base très, très ferme. C’est difficile de voir qu’ils pourraient gagner moins de 40 sièges. Donc il n’y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour les néo-démocrates.

Un autre sondage réalisé par ThinkHQ donne ainsi une avance aux néo-démocrates dans les intentions de vote, mais sans lui donner la victoire. Le NPD gagnera sûrement des sièges à Calgary, mais il est beaucoup plus difficile de dire le nombre , écrit le président de l’institut de sondage, Marc Henry. Il pourrait conquérir neuf sièges, mais ce ne serait pas suffisant pour former le gouvernement.

Les élections se tiennent le 29 mai. Les Albertains peuvent voter par anticipation jusqu’au samedi 27 mai.

Avec les informations de Brooks DeCillia