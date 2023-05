L'Harmonie musicale de Campbellton a rendu hommage à son fondateur, Ben Gaudet, mort le 29 avril à l'âge de 91 ans et bien connu pour son apport musical à sa communauté.

Au cours de sa vie, il a formé plusieurs musiciens par l'entremise des orchestres d'harmonie qu'il a mis sur pied.

L'Harmonie musicale de Campbellton est un ensemble mis sur pied par le regretté Ben Gaudet. Photo : Radio-Canada

Les membres de sa plus récente création lui ont présenté un concert mercredi soir dans une église de Campbellton.

Dans la foule, plusieurs membres de sa famille, dont son arrière-petit-fils Jaxon qui sait déjà comment garder la cadence.

Il nous a semé une graine

Patrick, le petit-fils de Ben, est lui-même enseignant de musique dans une école de la région.

Il nous a semé une graine pour que ça pousse et que ça éclot en fleur de musique. On est vraiment musical dans la famille , a-t-il souligné.

L'Harmonie musicale de Campbellton en plein concert. Photo : Radio-Canada

Menée par Heather Ross, l'harmonie a exécuté une vingtaine de pièces durant cette soirée toute spéciale pour les proches de Ben Gaudet.

Je ne savais pas à quel point il a touché les gens, à quel point il a changé la vie des gens en leur apportant de la musique. Le goût de jouer de la musique, de partager de la musique et de faire partie d'un orchestre comme ça , a enchaîné sa fille Denise.

Le reflet de la joueuse de trombone. Photo : Radio-Canada

Certains des morceaux joués étaient plus classiques, d'autres, du domaine de la musique populaire.

Un orchestre plus restreint a aussi joué quelques pièces de jazz.

Quand on pense à nos instruments, on pense à Ben

Plusieurs des membres de l'Harmonie ont été introduits à la musique grâce à Ben Gaudet.

Quand on pense à nos instruments, on pense à Ben. Moi j'ai été une des dernières à avoir une rencontre personnelle avec lui , affirme Tammy Lord, qui joue du trombone dans l’orchestre.

Les cuivres font partie de l'Harmonie musicale de Campbellton. Photo : Radio-Canada

Je pense que c'est très important de lui rendre hommage. Il a touché tellement de gens. Je pense que c'est notre façon de lui dire merci et au revoir , renchérit la saxophoniste Lise Savoie.

Sa fille Denise, l'une de ses sept enfants, a été très touchée par le geste posé par l'Harmonie.

Denise Gaudet, fille du regretté Ben Gaudet. Photo : Radio-Canada

Les gens ont partagé les histoires sur comment ils ont connu papa, la différence que papa a faite dans leur vie. Et maintenant, ce qu'il reste, c'est la musique. Et la musique continue même s'il n'est plus là , se réjouit-elle.

Les funérailles de Ben Gaudet auront lieu le 1er juin.

D’après un reportage de Serge Bouchard