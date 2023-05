Capacité énergétique : Québec choisira judicieusement ses clients, prévient Fitzgibbon

En marge de la présentation des résultats d’Investissement Québec International qui a connu une année exceptionnelle, le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Pierre Fitzgibbon, a prévenu que Québec ne pourra choisir que les meilleurs clients dans un contexte où son offre énergétique est limitée.

Estimant que Québec détient tout de même des atouts dans son jeu pour augmenter son offre d’énergie renouvelable dans le futur – en construisant de nouvelles infrastructures et en réduisant la demande domestique – Pierre Fitzgibbon demeure néanmoins confiant dans les capacités énergétiques de la province.

La bonne énergie

Je pense qu’on est capable aujourd’hui de travailler avec des entreprises et de leur dire : "Écoutez, on peut vous donner de l’énergie renouvelable verte, mais le timming va être différent de votre timming" , a-t-il expliqué.

Aujourd’hui, on commence à dissocier les sociétés qui sont anxieuses dans le temps, peu importe la source d’énergie. D’autres sociétés sont plus patientes parce qu’elles veulent avoir la bonne énergie. Je pense que les clients qu’on veut au Québec, c’est ceux qui sont patients pour la bonne énergie.

On a un avantage comparatif important au Québec qu’on va pouvoir maintenir dans les prochaines années , assure Pierre Fitzgibbon.

Un avis que partage le président d’Investissement Québec International, Hubert Bolduc. Selon lui, Québec devra désormais cibler de manière chirurgicale les investissements étrangers dans le contexte de rareté de la main-d’œuvre qui perdure et de la fin prochaine des surplus énergétiques.

Je pense qu'on arrive au haut d'une courbe , a prévenu M. Bolduc dans une entrevue accordée à La Presse canadienne.

Selon lui, l'aéronautique, l'aérospatiale, les sciences de la vie, l'informatique quantique et la photonique figurent parmi les secteurs stratégiques à privilégier.

Il faut vraiment aller chercher [...] les entreprises qui manquent dans les écosystèmes. Je pense que c'est le signal qu'on envoie aux équipes pour la prochaine, voire les deux prochaines années : en faire moins en termes de volume, mais faire plus stratégique en termes de qualité de projet.

« Le gouvernement devra faire des choix et prioriser. Je pense que c'est bien compris de la part des entreprises qui frappent à notre porte. » — Une citation de Hubert Bolduc, président d’Investissement Québec International

Résultats exceptionnels

De nombreux regards à l’étranger se tournent en effet vers le Québec, comme en font foi les résultats présentés vendredi par Investissement Québec International.

En matière d’attraction d’investissements étrangers pour l’année qui vient de se terminer, le 31 mars, on a généré plus de 6 milliards de dollars d’investissements directs , se réjouit Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

Provenance des investissements étrangers au Québec l'an dernier (22 pays) Europe 46 %

Amériques 42 %

Asie 12 %

La valeur des investissements étrangers au Québec rapportés par IQ a été trois fois plus élevée l’an dernier qu’en 2018-2019.

En termes d’aide à l’exportation, Investissement Québec estime que son soutien a permis de générer l'équivalent de 3,1 milliards de dollars d’exportations pour les entreprises québécoises au cours du dernier exercice financier contre 1,95 milliard l’année d’avant.

Plus de 59 % de ces ventes ont été réalisées aux États-Unis, 31 % en Europe, en Afrique et en Asie et 10 % ailleurs au Canada.

« La performance d’Investissement Québec pour faire rayonner le Québec à l’international n’aura jamais été aussi remarquable. » — Une citation de Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Plus de 125 projets ont été concrétisés par Investissement Québec International au cours de la dernière année. Soixante-dix-huit étaient des réinvestissements de sociétés étrangères déjà établies au Québec tandis que 45 autres étaient de nouvelles implantations. Mais en dépit de l’intérêt que suscite le Québec, la concurrence demeure forte. En effet, dans plus de 40 % des investissements obtenus, le Québec était en concurrence avec d’autres filiales étrangères ou canadiennes.

« Dans le domaine de la batterie, c'est incroyable la compétition qu'on a. » — Une citation de Hubert Bolduc, président d'Investissement Québec International

Le spectre d'une récession plane toujours

Outre la fin des grands surplus énergétiques, le Québec doit aussi composer avec d’importants enjeux de main-d’œuvre et des signaux de plus en plus nombreux d’un ralentissement économique à venir.

C’est sûr qu’on sent ces vents de face , reconnaît Guy LeBlanc. Et c’est selon lui ce qui rend la mission d’Investissement Québec encore plus importante en matière de développement économique.