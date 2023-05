Une halte routière verra le jour à Greenstone

Construite à Greenstone, ce serait la seule halte routière sur ce tronçon de 400 kilomètres entre Hearst à Nipigon.

Le mini-centre commercial nommé The Migizi (aigle, en ojibwé) comprendra un restaurant, une station d'essence, et tout ce qu'il faut pour que les camionneurs puissent se reposer adéquatement et prendre une douche.

L'édifice sera construit par Minodahmun Development, une entreprise qui appartient à plusieurs communautés des Premières Nations de la région.

Son président, John Glover, vient d'ailleurs d'envoyer une lettre au conseil municipal de Greenstone, pour leur faire part des plus récents développements dans le projet.

« Cette route est très dangereuse, et toutes les communautés, autochtones ou non, ont été touchées par des tragédies reliées à des accidents routiers. Donc il y a un besoin pour améliorer la sécurité et de travailler en collaboration avec la municipalité, on peut y parvenir. » — Une citation de John Glover, Minodahmun Development

Voici l'esquisse préliminaire de la halte routière que souhaite construire Ninodahmun Development LP. Photo : Minodahmun Development LP

Développement minier

Ce développement commercial arrive à point nommé, puisque le maire de Greenstone, James McPherson, déplorait  (Nouvelle fenêtre) il y a quelques mois qu'en raison de ce désert routier et des nouvelles règles en Ontario, plusieurs camionneurs et camionneuses sont contraints de se stationner en bordure de la route 11 pour s'y reposer.

La route 11 dans ce secteur est aussi régulièrement fermée en raison d'accidents.

La halte sera donc construite tout près de la nouvelle mine d'Equinox Gold, dont la construction est complétée à plus de 60 %.

Selon les plus récentes informations de la compagnie, elle commencera à produire de l'or en 2024, et emploiera à elle seule 500 employés, et plus de 2000 personnes seront requises pendant sa construction.

« On est très heureux de voir le développement dans ce secteur. Avec le développement de la mine, tous les nouveaux services sont les bienvenus. » — Une citation de Matthew Donovan, conseiller municipal Greenstone

Ce camp temporaire hébergera les travailleurs pendant la construction de la mine à ciel ouvert. (Photo d'arhives). Photo : Greenstone Gold

Encore plus à faire

La députée néo-démocrate de la circonscription de Thunder Bay-Supérieur Nord, Lise Vaugeois est très heureuse de voir les communautés autochtones prendre en main ce projet, parce que le ministère des Transports (MTO) tarde, à son avis, à fournir la communauté d'infrastructures pour les camionneurs.

Elle indique que des dirigeants du MTO, il y a deux semaines, l'ont assuré qu'ils continuaient de faire des efforts pour rendre la route plus sécuritaire.

Le gouvernement pourrait tout de même en faire plus à son avis. Il doit notamment améliorer la formation des conducteurs et conductrices des camions lourds, et augmenter le personnel aux stations d'inspection, selon elle.

Dans une réponse envoyée par courriel à Radio-Canada, le MTO rappelle les investissements records de la province pour améliorer les haltes routières actuelles et pour en construire de nouvelles.

Dans le nord-ouest, on compte aussi améliorer les stationnements et les sites de repos dans les secteurs de Klotz Lake, Leonard Lake et Wild Goose, souligne sa porte-parole Tanya Blazina.

John Glover (2e à gauche) en compagnie des membres de l'équipe de Minodahmun Development. Photo : Minodahmun Development LP

Les dirigeants de Minodahmun Development indiquent que le centre commercial The Migizi en est à la phase du design, mais les principaux permis ont été obtenus pour sa construction.

Son président, John Glover, espère accueillir ses premiers clients au cours de l'année 2024.