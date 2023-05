Une pénurie de trousses de naloxone inquiète des organismes communautaires au Manitoba

Certains organismes communautaires au Manitoba sont inquiets à cause de la pénurie de trousses de naloxone fournies gratuitement par un programme du gouvernement provincial.

La naloxone est un médicament qui renverse temporairement les effets d'une surdose d'opioïdes

À travers le Programme de distribution de naloxone à emporter, le gouvernement manitobain fournit gratuitement des trousses du médicament à injection intramusculaire aux membres du public, aux organisations fournissant des soins de santé et aux organismes communautaires.

Des problèmes d'approvisionnement ont rendu les trousses de naloxone à injection difficiles à trouver pour certains organismes communautaires du Manitoba. Photo : Radio-Canada / Josh Crabb

Selon un porte-parole du gouvernement provincial, un changement de fournisseur et une demande accrue au sein de la communauté sont à l’origine du problème d’approvisionnement. La province se pencherait à l’heure actuelle sur le problème.

L’organisme Resource Assistance for Youth (RaY) fait partie des organismes dont le stock de naloxone s’amenuise et sa directrice des subventions et de l'information, Breda Vosters, se dit préoccupée par la situation.

En général, nous recevons environ 400 trousses de naloxone par mois. À l'heure actuelle, il nous en reste environ 60 dans notre stock , explique-t-elle. Nous sommes à court et c'est très mauvais compte tenu du besoin qui existe dans la communauté.

Face à la pénurie, l’organisme distribue les trousses en priorité au personnel sur le terrain et aux usagers qu’ils jugent en avoir le plus besoin.

Cependant, Breda Vosters estime qu'il faut parfois administrer plusieurs doses du médicament lors d'une surdose pour contrer la force de certaines drogues.

Certaines personnes ont besoin de plus de 10 injections de naloxone pour relancer leur rythme cardiaque, donc c'est vraiment une situation très effrayante , fait-elle valoir.

La province a déclaré être en voie d’obtenir plus de trousses de naloxone pour remplir les commandes en attente et qu'elle devrait en recevoir assez dans les semaines à venir pour aussi répondre aux demandes dans le futur.

Néanmoins, Breda Vosters s’inquiète des délais. Dans les semaines à venir, il pourrait être trop tard pour beaucoup de gens , signale-t-elle.

« Nous devons mettre en place un système qui évite les ruptures d'approvisionnement, car si vous avez des ruptures d'approvisionnement...la réalité est que des gens meurent. » — Une citation de Breda Vosters, directrice des subventions et de l'information à Resource Assistance for Youth

Nous devons éviter ces lacunes dans le futur et j'espère que cela ne se reproduira plus , ajoute Mme Vosters.

Le centre de prévention de surdoses mobile Sunshine House offre un service de réduction des méfaits aux personnes souffrant de toxicomanie. Photo : Radio-Canada / Jérémie Bergeron

Le coordinateur du centre de prévention des surdoses mobile Sunshine House, Davey Cole, affirme que l’organisme n’a reçu aucune commande de trousses de naloxone depuis quatre semaines.

Je passe une commande presque toutes les deux semaines, car nous les utilisons très rapidement ici. Nous ne limitons pas le nombre de personnes qui peuvent en prendre , déclare M. Cole. Nous sommes à court en ce moment. C'est préoccupant.

Il indique que Sunshine House travaille avec des partenaires dans la communauté afin d’obtenir des trousses.

Brett Roeland, qui est pharmacien et gérant de Northway Pharmacy Brothers sur l’avenue Selkirk à Winnipeg, signale qu’ils sont incapables d’obtenir des trousses depuis trois mois.

Selon Brett Roeland, le Québec et l'Ontario ont rendu la version nasale de la naxolone plus accessible que le Manitoba. Photo : Radio-Canada / Josh Crabb

« Si nous avons un médicament qui peut sauver des vies, mais que nous ne sommes pas en mesure de le mettre entre les mains des gens, je pense que c'est assez préoccupant pour tout le monde. » — Une citation de Brett Roeland, pharmacien et gérant de Northway Pharmacy Brothers

Jeudi, la province a confirmé qu’elle enverrait des trousses à la pharmacie. D’après Brett Roeland, ce sera un soulagement pour la communauté.

Au moins 418 décès liés à la drogue en 2022

Alors que les données officielles des décès par surdose exigent que tous les rapports toxicologiques soient finalisés, les chiffres préliminaires pour le Manitoba indiquent que le décès d’au moins 39 personnes était lié à la drogue en janvier 2023, selon le bureau du médecin légiste en chef.

Le mois dernier, les chiffres préliminaires pour l’année 2022 dénombraient au moins 418 décès liés à la drogue dans la province.

La naloxone à injection nasale est actuellement disponible en pharmacie, mais elle n'est gratuite que pour les membres des Premières Nations et les Inuits couverts par le Programme fédéral des services de santé non assurés.

Selon Brett Roeland, la naloxone à injection nasale est plus dispendieuse, mais plus facile à utiliser que la version à injection intramusculaire.

En fin de compte, l'analyse des coûts est faite par le gouvernement, ils vont donc avoir leur propre opinion à ce sujet , ajoute-t-il.

Un porte-parole du gouvernement du Manitoba a déclaré à CBC /Radio-Canada que la distribution gratuite de naloxone par voie nasale était quelque chose que la province examinait.

Le Service d'incendie et de soins paramédicaux et le Service de police de Winnipeg ont dit ne pas être touchés par le problème d'approvisionnement actuel.

NOTE : La version française de la page sur le Programme de distribution de naloxone à emporter  (Nouvelle fenêtre) du site web de la province indiquait qu’il n’existe pour le moment aucun problème d’approvisionnement. Elle diffère de la version anglaise  (Nouvelle fenêtre) où on peut lire le message suivant : Il y a actuellement une rupture de stock pour les trousses de naloxone à emporter qui devrait être résolue à la mi-mai 2023. Les commandes seront priorisées pour les sites de service public établis.

Avec les informations de Josh Crabb