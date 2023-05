Céline Dion annule tous ses spectacles prévus jusqu’en avril 2024

La tournée mondiale Courage, qui devait débuter en août prochain à Amsterdam, et se poursuivre jusqu'en avril 2024 à Londres est annulée.

L'équipe de Céline Dion explique qu'elle continue d'être traitée pour une condition médicale – le syndrome de la personne raide – qui l'empêche de se produire en spectacle.

Céline travaille fort pour son rétablissement, mais il lui est présentement impossible de se préparer comme il se doit pour pouvoir performer tout le reste de sa tournée, indique-t-on dans un communiqué. Nous avons bon espoir qu’un jour bientôt, Céline pourra visiter toutes ces villes d'Europe pour se produire sur scène devant ses fans. Mais ce moment n’est tout simplement pas maintenant.

L'interprète originaire de Charlemagne, au Québec, est désolée de décevoir ses admirateurs. Je travaille très fort pour retrouver mes forces, mais les tournées peuvent être exigeantes et difficiles, même quand on est à 100 %. Ce serait injuste envers vous de reporter les concerts une fois de plus, et bien que cela me brise le cœur, il vaut mieux tout annuler maintenant, jusqu'à ce que je sois vraiment prête à remonter sur scène , explique Céline Dion.

Céline Dion avait terminé les 52 premières représentations de la Tournée Mondiale Courage en Amérique du Nord avant l'apparition de la pandémie et avait interrompu sa tournée en mars 2020.

Au début de 2021, alors que l'industrie du divertissement était encore soumise aux restrictions strictes imposées par la COVID, Céline a tourné son premier film, Love Again, avec Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan.

Depuis, Céline a révélé qu'on lui avait diagnostiqué une maladie rare, le syndrome de la personne raide, qui provoque des spasmes musculaires graves et persistants et qui l'empêche de se produire.

Les billets achetés pour les 42 spectacles annulés seront remboursés au point de vente d'origine, indique-t-on.