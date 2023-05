Pompier volontaire depuis 50 ans

Voilà maintenant 50 ans que Roger Lachance est pompier volontaire pour la municipalité de Val Rita-Harty. Cinq décennies à servir les citoyens de sa municipalité et à observer les changements sociaux et technologiques qui influencent ce métier dangereux.

À la veille de ses 70 ans, on le retrouve encore sur les routes au volant de l’un des deux camions du département d’incendie du village pour aller maîtriser un feu ou encore comme premier répondant sur une scène d'accident de la route. Roger Lachance est pompier volontaire depuis 1973.

Roger Lachance et son équipe de pompiers volontaires lors d'un exercice de feu. Photo : Avec la permission de Roger Lachance

Je pense que pour aider notre communauté, il est important qu’on fasse un peu de bénévolat , Roger Lachance, chef adjoint du département d’incendie de Val Rita-Harty.

Monsieur Lachance aimerait bien prendre sa retraite, mais le manque de relève l'oblige à garder encore la tenue.

« Il n’y a pas assez de pompiers volontaires. On a de la misère à en avoir » — Une citation de Roger Lachance, chef adjoint du département d’incendie de Val Rita-Harty.

Roger Lachance et ses collègues dans la caserne du village de Val Rita-Harty en 1987. Photo : Avec la permission de Roger Lachance

Pour sa part, Bertrand Filion, le chef du département des services d’incendie de Val Rita-Harty mentionne que la vie a changé Dans le temps, c’était plus tranquille la vie. On donnait plus facilement du temps à la communauté .

Un pompier reconnaissant du soutien de son épouse

La plupart des appels d’urgence logés au service d’incendie de Val Rita-Harty surviennent entre minuit et six heures du matin , renseigne-t-il.

« Chez nous, quand on a des appels, ma femme est la première à descendre en bas à ramasser la radio, prendre le message et placer mes bottes pour que ça prenne le moins de temps possible pour partir. » — Une citation de Roger Lachance, chef adjoint au département d’incendie de Val Rita-Harty

Les secondes comptent. Les premières minutes sont extrêmement importantes. Pour nos épouses, tu pars, mais ne savent pas si tu vas revenir. Il y a des pompiers qui ont des accidents et qui meurent ou qui se retrouvent à l’hôpital , dit-il.

Roger Lachance et Rita son épouse. Photo : Avec la permission de Roger Lachance

Roger Lachance envisage de continuer trois ans de plus, avec pour objectif de sauver encore des vies et des bâtisses tout en restant prudent.