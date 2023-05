Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador reconnaît le chien de Terre-Neuve et le retriever du Labrador comme faisant intégralement partie de l’histoire et de la culture de la province.

Des traces des chiens datant de 4000 ans

Ces deux races sont présentes dans la province depuis des siècles, explique le gouvernement dans une déclaration ministérielle.

Un retriever du Labrador nommé « Beau » et un chien de Terre-Neuve nommé « Night » ont rencontré le premier ministre Andrew Furey, jeudi. De gauche à droite: Caitlin O’Brien-Dyke, Pamela Squires, Pat Coady, la ministre Siobhan Coady, le premier ministre Andrew Furey, et Rob Crosbie. Photo : Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador

On y précise que des restes de chiens mis au jour dans la région de Port au Choix y reposent depuis environ 4000 ans d’après une datation au radiocarbone et que les plus anciens documents historiques connus où ces chiens sont mentionnés remontent à 1620.

Des qualités canines exceptionnelles

Le chien de Terre-Neuve est connu pour ses capacités de sauvetage dans l’eau et il est présent partout dans le monde. Il s’agit d’un symbole de la province qui fait l’objet de nombreuses histoires et de légendes pour sa bravoure et sa fidélité.

Le chien de Terre-Neuve et le retriever du Labrador servaient autrefois à remonter des filets de pêche sur le rivage et à tirer les prises dans un chariot jusqu’au marché.

Le retriever du Labrador est quant à lui très apprécié en tant que chien d’assistance, de sauvetage et de zoothérapie. Son flair lui permet même de détecter certains problèmes de santé chez l’humain.

Un labrador. Photo : Pixabay

Il est connu pour son tempérament doux et il est particulièrement populaire au Canada, aux États-Unis, en Australie et Nouvelle-Zélande ainsi qu’au Royaume-Uni et en Europe.

La vice-première ministre et ministre des Finances, Siobhan Coady, citée dans la déclaration, souligne que son gouvernement reconnaît aussi que ces deux races de chiens sont originaires de la province.