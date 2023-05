Un projet de 9 tours au-dessus des voies ferrées à Toronto

L'ex-maire John Tory voulait aménager un grand parc dans le secteur (Rail Deck Park), mais Toronto a été déboutée par le Tribunal d'appel en matière d'urbanisme en 2021.

Selon la nouvelle proposition du consortium CKF Rail Development, les neuf tours iraient de 20 à 65 étages et contiendraient plus de 6100 unités et un hôtel.

La Ville évalue le nouveau plan après avoir rejeté l'an dernier un projet de 11 tours de CKF Rail Development, qui détient les droits aériens du site.

« Nous attendons plus de réponses [des promoteurs]. Je me bats pour avoir le plus d'espaces verts possible pour le public. » — Une citation de Ausma Malik, conseillère municipale du secteur de Spadina-Fort York

Les nouvelles tours seraient construites au-dessus du corridor ferroviaire entre les artères Bathurst et Blue Jays Way. Photo : Radio-Canada / Mike Crawley

Et le parc?

Les promoteurs proposent de transformer en parc une parcelle de 1,2 hectare au centre du site, en plus de possibles espaces verts aux extrémités.

CKF Rail Development n'a pas révélé toutefois combien la Ville devrait payer pour mettre la main sur ces terrains.

La question reste à négocier , précise Drew Sinclair de la firme d'architectes SvN, qui participe au projet pour le consortium.

La facture pourrait s'élever à des centaines de millions de dollars. La Ville a estimé par le passé que transformer l'ensemble du site en parc coûterait plus de 1,6 milliard.

Des résidents du secteur s'opposent au nouveau projet de CKF Rail Development. Ce serait bien si tout cet espace était transformé en parc comme proposé initialement par la Ville, ou que ce soit des tours moins hautes , affirme Palma Ottaviani, qui fait partie du conseil d'administration des condominiums Matrix.

D'après des renseignements fournis par Mike Crawley de CBC