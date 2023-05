Jardins urbains : les amendements de la Ville d’Ottawa jugés insuffisants

Comme l’a rapporté CBC l’été dernier, certains résidents ont planté des jardins dans l’étroite bande de terre située entre la bordure et leur trottoir, remplaçant ainsi l’herbe qui y pousse normalement.

Cette pratique va à l’encontre du règlement municipal actuel sur l’utilisation et l’entretien des routes, ce qui a valu à certains horticulteurs renégats de lourdes amendes.

La conseillère municipale Laura Dudas (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Après avoir entendu l’un de ces résidents, la conseillère du district d’Orléans-Ouest-Innes, Laura Dudas, a décidé qu’il était temps de modifier les règles en faveur de ce qu’elle appelle une approche de gros bon sens .

Pourquoi la Ville, surtout après avoir déclaré une urgence climatique, ne considère que l’herbe comme revêtement approprié? Il faut mettre cela à jour , a déclaré Mme Dudas à CBC .

Trouver le bon équilibre

Au début du mois, le personnel de la Ville a présenté un règlement modifié visant à trouver un équilibre entre la nécessité de maintenir ces espaces partagés sécuritaires et dégagés de tout obstacle, et le désir de certains résidents de planter des jardins qui embelliront le paysage, attireront les pollinisateurs, amélioreront le drainage et contribueront à la santé écologique générale de leur quartier.

Les amendements proposés sont présentement en cours d'examen sur le site web de la Ville, où les résidents sont invités à donner leur avis.

Certaines restrictions restantes : Les matériaux d’aménagement, comme les roches ou les murs de soutènement, sont interdits;

Les produits consommables , comme les légumes ou les herbes aromatiques, sont interdits, tout comme les mauvaises herbes nuisibles et les espèces végétales envahissantes;

Les jardins ne peuvent être plantés que dans l’emprise immédiate de la propriété du propriétaire, sauf si le voisin donne une autorisation écrite;

Les plantes doivent être maintenues à une hauteur maximale de 75 centimètres;

Les trottoirs doivent être dégagés;

Les jardins doivent se trouver à une distance minimale des bouches d’incendie, des arrêts d’autobus et des autres services publics.

La règle du mètre

En plus de ces restrictions, le personnel de la Ville d’Ottawa propose qu’ aucun jardin résidentiel ne soit autorisé à moins d’un mètre du bord intérieur d’une bordure ou, s’il n’y a pas de bordure, du bord de la chaussée .

Or, dans certains quartiers de la ville, cette étroite bordure entre la route et le trottoir - ou dans certains cas, entre la route et le bord de la propriété du propriétaire - est le seul terrain cultivable disponible. Or, selon les modifications proposées, il est interdit de jardiner s’il est plus étroit qu’un mètre.

Pour de nombreux quartiers, cela signifie que toutes les bandes de boulevard ne peuvent être cultivées, car beaucoup d’entre elles ont moins d’un mètre de large , a expliqué Raewyn Khosla, dont le groupe écologique For Our Kids a fait pression pour que les règles de la Ville en matière d’emprise soient modifiées.

Rien n’a changé, et c’est très très décevant.

Raewyn Khosla a dit approuver de nombreux amendements, mais elle estime que la règle du mètre est trop restrictive. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Mme Khosla admet qu’elle approuve bon nombre de modifications proposées, mais elle estime que la Ville d'Ottawa doit suivre l’exemple d’autres administrations municipales qui ont déjà assoupli leurs règlements pour autoriser le jardinage sur les accotements.

Parmi les municipalités qui ont choisi de modifier leurs règlements, l’écologiste cite Mississauga, Guelph Toronto, Vancouver et de nombreuses autres . Elles semblent s’en accommoder, alors qu’est-ce qui les empêche de le faire [à Ottawa]?

Un débat toujours d'actualité

Le groupe de Raewyn Khosla, accompagné d'autres alliés, a rencontré le personnel de la Ville pour discuter de leurs préoccupations et rencontrera, vendredi, Laura Dudas, et le conseiller Rawlson King. Ce dernier a appuyé la motion de Mme Dudas visant à modifier le règlement, l’année dernière.

Son district, Rideau-Rockcliffe, abrite de nombreux jardins qui demeureraient illégaux en vertu des changements proposés.

Je suis impatient de les écouter, de connaître les modifications qu’ils proposent, de les soumettre au personnel de la Ville et de voir si nous ne pouvons pas les intégrer d’une manière ou d’une autre , a expliqué Laura Dudas.

Un tel jardin d'accotement demeurerait illégal puisqu'il est planté à moins d'un mètre de la bordure du trottoir. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La Ville devrait accorder une certaine marge de manœuvre, car en fin de compte, ces jardins embellissent nos espaces et les rendent plus accueillants pour tout le monde, qu’il s’agisse des visiteurs du quartier ou des personnes qui y vivent.

Le Comité des transports de la Ville devrait examiner les amendements proposés le mois prochain.