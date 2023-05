Grève illimitée à l’usine d’Olymel à Drummondville

Cette entreprise d’Olymel se spécialise dans la production de bacon.

La convention collective des membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bacon Inter-America-CSN est échue depuis le 1er mars.

Sur le site de la Chambre de commerce et d’industrie de Drummond, on peut lire que plus de 500 personnes travaillent à cette entreprise de la rue Rocheleau.

En 2019, le syndicat avait obtenu d'importantes hausses salariales pour ses membres après avoir déclenché une grève qui avait duré un peu plus de deux heures.

Olymel a annoncé en avril dernier qu'il allait fermer son usine de Vallée-Jonction, en Beauce, qui employait près de 1000 personnes.

Plus de détails à venir