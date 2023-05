Ottawa veut accélérer les projets d’urbanisme pour respecter les délais provinciaux

Sous la menace de nouvelles sanctions financières de la part de la province, la Ville d'Ottawa s'efforce d'accélérer l'approbation de projets d'urbanisme en augmentant les frais facturés aux promoteurs. La Municipalité entend ainsi financer l'embauche de personnel supplémentaire, l'organisation d'un plus grand nombre de réunions et l'introduction d'un nouveau processus de consultation.

La Loi de 2022 pour plus de logements pour tous, l'une des nouvelles lois provinciales visant à encourager les nouvelles constructions, oblige les villes à rembourser tout ou une partie des frais de dossier d'un promoteur si sa demande n'est pas traitée dans un certain délai.

Ainsi, la Ville devra réduire de 66 % son temps d'examen des demandes de plans d'implantation, qui passera de près de 200 jours, en moyenne, à 60 jours. Le délai pour les modifications du règlement de zonage doit lui aussi être réduit, de moitié.

Mais pour y parvenir, le personnel de la Ville d'Ottawa estime que cela nécessite plus de ressources.

Il s'agit d'une charge de travail beaucoup plus importante, avec des contraintes de temps vraiment importantes , a réagi le conseiller Jeff Leiper, président du Comité de la planification et du logement d’Ottawa.

Il s'agit de dossiers complexes. De nombreuses études sont soumises dans le cadre de ces projets afin de comprendre les impacts sur la communauté, les impacts sur les services municipaux, et d'essayer d'obtenir le meilleur développement possible.

Cinq millions de dollars nécessaires en ressources humaines

Le Comité de planification et le Comité de l'agriculture et des affaires rurales doivent recevoir un rapport sur la mise en œuvre de la loi lors d’une réunion conjointe, la semaine prochaine. Le rapport comprend une série de recommandations visant à rationaliser les examens de projets d'urbanisme sans mettre en péril la qualité de ceux-ci, tout en évitant les pénalités financières pour la Ville.

Selon l’administration municipale, ce nouveau processus nécessiterait la création de 37 nouveaux postes à temps plein au cours des prochains mois, notamment des ingénieurs, des planificateurs et des experts dans des domaines allant de la foresterie à la finance. Deux autres postes temporaires deviendraient également permanents.

Jeff Leiper, conseiller du quartier Kitchissippi et président du Comité de la planification et du logement d’Ottawa (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Comme dans tous les secteurs de l'économie en ce moment, trouver de l'aide est un défi , a rappelé M. Leiper. Il a ajouté que la Ville doit créer les conditions nécessaires pour attirer les meilleurs et les plus brillants éléments.

Ces embauches pourraient coûter environ cinq millions de dollars, est-il estimé.

Les frais de personnel supplémentaires pour le reste de l'année 2023 s'élèvent à plus d'un million de dollars, qui seraient financés par l'augmentation de plus de 50 frais de service d'environ 17 % par rapport aux coûts de 2022.

J'espère que le secteur [du développement immobilier] comprendra que ce département est censé s'autofinancer , a souligné M. Leiper. Nous avons besoin de plus de personnel et une augmentation des frais est inévitable dans ce contexte.

Les promoteurs veulent des délais plus courts

Directeur exécutif de l'Association des constructeurs d'habitations du Grand Ottawa (Greater Ottawa Home Builders’ Association - GOHBA), Jason Burggraaf, a jugé que le besoin d'embaucher plus de personnel est définitivement là . Il a exhorté la Ville à identifier ce qui retarde le processus d'approbation des projets.

Si on investit, il faut s’assurer ensuite d’atteindre des délais plus courts , a-t-il réagi, notant que les frais d'assurance et autres coûts de portage peuvent atteindre cinq ou six chiffres si une proposition reste trop longtemps sur un bureau .

Le directeur exécutif de l'Association des constructeurs d'habitations du Grand Ottawa (Greater Ottawa Home Builders’ Association-GOHBA), Jason Burggraaf Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

La menace de remboursements coûteux pour la Ville n'est qu'une incitation à améliorer le processus, a-t-il estimé.

Franchement, l'industrie ne veut pas non plus que la Ville soit obligée de rembourser ces frais , a assuré M. Burggraaf. Ce que nous voulons, c’est que les demandes soient traitées de manière rapide et efficace.

La crainte d'un examen moins approfondi

Le rapport de l’administration municipale précise que ces recommandations ne sont pas nécessairement défendues par le personnel , mais visent plutôt à atténuer le risque financier imposé par la province .

Selon le document présenté aux élus, l'une des causes des retards actuels est le délai entre chaque réunion. L’administration municipale propose que le Comité de planification et le conseil municipal se réunissent six ou sept fois de plus par an, y compris pendant les pauses traditionnelles de l'hiver et de l'été, pour régler le problème.

La Ville n'accepterait également plus les demandes d'approbation de projets tant qu'elles ne seraient pas jugées complètes, ce qui garantirait que le décompte ne démarre qu'après la fin du processus de consultation préalable.

On craint un peu que le processus ne s'allonge , a partagé M. Burggraaf. Nous voulons nous assurer que l'ensemble du processus, de la préconsultation à l'approbation, est également raccourci. Car tout ce temps coûte de l'argent.

D’après M. Leiper, ces changements pourraient aider le personnel à faire face aux nouvelles pressions imposées par la province, mais ils pourraient aussi entraîner un examen moins approfondi de certaines demandes.

Je ne pense pas que quiconque - qu'il s'agisse du personnel ou des membres de la communauté - en soit ravi , a-t-il déclaré.