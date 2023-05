En 2018, sa promesse de baisser les seuils, conjuguée à sa méconnaissance des processus d’immigration, avait failli coûter le pouvoir à François Legault.

L’automne suivant, c’est la difficile réforme du Programme de l’expérience québécoise, pilotée par Simon Jolin-Barrette, qui avait entraîné le premier véritable recul du gouvernement.

L’enjeu s’est avéré tout aussi difficile à manier lors de la dernière campagne électorale. Personne n’a oublié l’étrange déclaration de François Legault sur la violence et l’immigration, pas plus que les propos de son ministre Jean Boulet sur les immigrants qui ne travaillent pas et n’adhèrent pas aux valeurs québécoises.

La réforme qui s’amorce offre maintenant l’occasion au gouvernement de remettre les compteurs à zéro. Déjà, on note un changement de ton de la part du chef de la CAQ, qui présente désormais l’immigration comme une manière d’assurer la pérennité du français plutôt qu’un péril dont il faut se méfier. Encore faudra-t-il que l’ensemble des membres du cabinet, à commencer par le premier ministre, soient capables de s’en tenir à ce message.

C’est qu’on a toujours du mal à comprendre pourquoi la CAQ a tellement louvoyé sur la question des seuils d’immigration au fil des années. Pas plus tard qu’au printemps dernier, Jean Boulet avait été rappelé à l’ordre pour avoir jugé raisonnable que le Québec admette 58 000 immigrants par année. On envisage pourtant maintenant d’en accueillir 60 000 et plus.

Jean Boulet avait dû se rétracter le printemps dernier, après avoir évoqué une hausse des seuils d'immigration. (Photo d'archives)

On peut faire la même observation au sujet du Programme de l’expérience québécoise, le fameux PEQ. Après avoir causé tout un tumulte en en resserrant les critères d’admissibilité, on revient maintenant, grosso modo, au statu quo ante. Encore mieux, on songe à exclure du calcul des seuils les étudiants qui se prévaudront du programme, tellement on le juge porteur pour l’avenir du Québec.

Le premier ministre soutient s’être rendu compte récemment que le Québec pourrait lui-même sélectionner les immigrants additionnels qu’une hausse des seuils lui permettrait d’accueillir. À sa grande surprise, dit-il, le gouvernement fédéral s’est montré ouvert à l’idée. On peut toutefois se demander s’il avait même songé à poser la question auparavant. Il est vrai qu’entretenir le flou était peut-être électoralement plus payant.

Changement de paradigme sur la francisation

Il n’y a toutefois pas qu’à l’égard des seuils que le gouvernement adopte une vision nouvelle. C’est aussi le cas dans la conception même de l’intégration qu’il met de l’avant.

Dès la campagne électorale de 2018, le Parti québécois de Jean-François Lisée avait proposé d’exiger la connaissance du français de l’ensemble des immigrants économiques, mais la CAQ estimait préférable de franciser, ici même, des personnes choisies d’abord pour leurs compétences professionnelles.

Alors que certaines formations politiques veulent bloquer l’entrée des candidats à l’immigration, à l’entrée, parce qu’ils ne connaissent pas le français, nous, ce qu’on veut faire, c’est les accompagner dans un parcours personnalisé, et ultimement les franciser , avait expliqué Simon Jolin-Barrette, alors ministre en charge du dossier. C’était aussi l’esprit du rapport Une langue commune à tous et pour tous, préparé par la députée Claire Samson en 2016, à l’époque où la CAQ était encore dans l’opposition.

Le ministre Simon Jolin-Barrette avait tenté voulu apporter des modifications au Programme de l'expérience québécoise, le PEQ, en 2019. (Photo d'archives)

À la lumière des plus récentes données linguistiques, François Legault reconnaît à présent les limites de cette approche. Il propose un changement de paradigme, en exigeant la connaissance du français de pas moins de 96 % des immigrants économiques.

Il est vrai qu’augmenter les seuils dans pareil contexte, sans apporter de modifications aux programmes existants, aurait été plus difficile à justifier. Le premier ministre a toutefois eu bien du mal à expliquer pourquoi la capacité d’accueil du Québec, qu’on disait pourtant limitée par delà la question linguistique – qu’on pense aux enjeux de logement et de services publics –, permet soudainement d’admettre un plus grand nombre de personnes.

Un peu plus de cohérence à l’avenir?

Tiraillé entre ses promesses de campagne et les pressions exercées sur lui par le milieu des affaires, le gouvernement a longtemps hésité sur la voie à emprunter. Cela a fini par entamer sa crédibilité, autant auprès de certains Québécois que de plusieurs immigrants potentiels.

À cela s’ajoute le fait que pas moins de quatre ministres de l’Immigration se sont passé le relais depuis l’arrivée au pouvoir de la CAQ.

Bien sûr, il reste encore bien des détails à éclaircir, notamment sur la manière dont seront implantées les nouvelles exigences linguistiques. Le gouvernement promet aussi une nouvelle annonce, toute aussi importante sinon plus, au sujet des immigrants temporaires.

Peu importe le plan qui sera adopté à l’issue du processus de consultation l’automne prochain, on a surtout le sentiment que c’est de clarté et de cohérence que le gouvernement aura besoin en matière d’immigration ces prochaines années.