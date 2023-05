Pékin n’entend pas à rire

Pékin interdit la présentation de nombreux concerts et spectacles d’humour depuis une semaine. Cette vague d'annulations survient après la lourde amende imposée à un humoriste qui a fait une blague sur l’Armée de libération populaire.

Tout a commencé le 13 mai par une blague portant sur un chien et des écureuils. L’humoriste de 31 ans, House, de son vrai nom Li Haoshi, était en spectacle à Pékin ce soir-là et il parlait de son chien qui chassait les écureuils dans la cour. Pour décrire la situation, House a utilisé la devise de l’Armée de Libération Populaire capable de gagner des batailles et avoir du style .

La blague de trop. Elle a déclenché les foudres après avoir été partagée des centaines de millions de fois sur les réseaux sociaux chinois, ce qui a mené à une dénonciation aux autorités par un journaliste qui se disait mal à l’aise .

Il s’agit d’une atteinte à l’honneur national, aux sentiments patriotiques et à la glorieuse image de l’armée, selon le Bureau municipal de la Culture et du Tourisme de Pékin qui a jugé la blague violemment offensante .

Résultat : amende de l’équivalent de plus de deux millions de dollars pour le cabaret Shanghai Xiaoguo Culture Media qui présentait le spectacle de l'humoriste. Li Haoshi, lui, demeure en détention et fait l'objet d'une enquête.

C'est la première fois qu'une sanction est prononcée contre une blague sur l'armée en Chine , soulignait récemment en entrevue à France24 Olivia Cheung, spécialiste de l'histoire politique contemporaine chinoise à la School of Oriental and African Studies de l'Université de Londres. Elle a ajouté que le problème est encore plus important pour l’humoriste, car le sujet touche directement le président, Xi Jinping.

L’humour chinois en plein boom

L’Intensification de la censure de l’humour chinois survient alors que le secteur est en plein boom. Les cabarets présentant des spectacles sont passés de 10 à 180 entre 2018 et 2021.

Alors, affaire classée? Pas du tout. Le Parti communiste chinois procède depuis à une vague d’annulations d’événements culturels, souvent à la dernière minute. Kissaquo, Shanghai Quitian, The Ladies Who Tech, Folkstival. Ce ne sont là que quelques groupes musicaux et de festivals qui ont été victimes de cette censure.

Chaque fois, la même raison est invoquée pour l’annulation: cas de force majeure, acte de Dieu. Un terme provenant du milieu des assurances.

Pouvons-nous être un peu honnêtes? Les typhons, les inondations, les blizzards et les tremblements de terre peuvent être qualifiés de force majeure , a déclaré un internaute sur Weibo (le Twitter chinois), tel que rapporté par le Washington Post. Mais si vous n'avez pas passé les examens de la censure, dites-le simplement franchement au lieu d'attribuer tout à la force majeure.

Plusieurs en Chine voient dans le climat de peur qui frappe le monde culturel depuis l’arrestation du Li Haoshi le spectre d’une deuxième Révolution culturelle.

Entre 1966 et 1976, dissidents et intellectuels ont été persécutés et chassés vers les campagnes. La directive aurait fait plusieurs millions de morts, selon des estimations.

La censure chinoise resserre encore plus son étau. Jusqu’où ira-t-elle? Le sort de Li Haoshi, s’il écope d’une lourde de peine de prison, pourrait en révéler davantage. Mais déjà, de simples internautes ayant exprimé leur appui à l’humoriste ont été punis par les autorités.