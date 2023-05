Un ancien enseignant ayant travaillé dans plusieurs écoles publiques et garderies d'Edmonton est accusé de leurre d'enfants et de pornographie juvénile.

Brennan Gorman, 27 ans, a été arrêté chez lui à Saint-Albert samedi, selon l'Équipe policière intégrée de l’Alberta (ALERT). Il fait face à une accusation de leurre d'enfant et à trois accusations de pornographie juvénile en lien avec des infractions présumées à l'égard d'une jeune fille du comté de Parkland âgée de moins de 16 ans.

L'Unité de lutte contre l'exploitation des enfants sur Internet d' ALERT a commencé à enquêter sur l’affaire en mars, a indiqué le sergent Kerry Shima.

« La plainte portait sur le fait que Brennan Gorman s'était présenté comme un enseignant à sa victime, qu'il avait réussi à gagner sa confiance, à établir une relation, et qu'il lui avait finalement procuré des images et des vidéos à caractère sexuel. » — Une citation de Sergent Kerry Shima

Par ailleurs, les enquêteurs ont reçu une information selon laquelle le suspect serait impliqué dans la disparition d'une jeune fille de Floride ou qu'il était au courant de cette disparition.

La fillette disparue a été retrouvée saine et sauve en Floride.

Selon ALERT, il s'est avéré que Brennan Gorman n'était pas directement impliqué dans sa disparition, mais que des accusations supplémentaires de leurre d'enfant et de pornographie enfantine sont en cours en relation avec ses interactions en ligne avec cette jeune fille.

L'accusé à travaillé dans des écoles publiques...

D'après ALERT, l’accusé a récemment travaillé à l'École Balwin, une école publique de la maternelle à la 9e année située dans le nord-est d'Edmonton, où il enseignait à des enfants souffrant de troubles du spectre autistique. Il avait également travaillé en 2022 à l'École Belmead et à l'École élémentaire catholique Good Shepherd.

Dans un communiqué, un porte-parole des écoles publiques d'Edmonton a déclaré être au courant des accusations portées contre un ancien membre du personnel et que cette personne n'est plus employée par les écoles publiques d'Edmonton .

Le porte-parole a ajouté qu'une équipe composée de travailleurs sociaux et de psychologues qualifiés aidera les élèves, le personnel et les familles en cas de besoin.

... et dans des garderies

Selon les enquêteurs, l’accusé a aussi travaillé dans plusieurs garderies locales, notamment:

Little Learners Fort Road, à Edmonton en 2021.

Little Learners St.-Albert, à Saint-Albert en 2021.

Klarvatten Plaza Daycare , à Edmonton, en 2019-2020.

Richard Secord Out of School Care , à Edmonton en 2018-2019.

Discoveryland Childcare & OSC , à Edmonton en 2018.

Le communiqué de presse précise que le conseil scolaire public d'Edmonton et les garderies collaborent à l'enquête policière.

Aucune accusation n'a été portée relativement au travail de l'accusé dans l'une ou l'autre des écoles ou garderies.

Des ressources pour aider les enfants

Les enquêteurs affirment que Brennan Gorman a pu utiliser le pseudonyme Steve et qu'il s'est présenté aux jeunes comme un enseignant. La police pense qu'il pourrait y avoir d'autres victimes dans la région d'Edmonton, mais Kerry Shima invite les parents à ne pas paniquer.

Nora Nadifi, dont les enfants fréquentent l'École Balwin, estime qu'il est inquiétant que Brennan Gorman ait travaillé avec des enfants ayant des besoins particuliers, qui ne peuvent pas communiquer verbalement.

Kerry Shima a dit que les autorités étaient équipées pour aider les enfants si nécessaire.

Brennan Gorman a été remis en liberté et a reçu l'ordre de respecter un certain nombre de conditions imposées par le tribunal. Il doit notamment de ne pas conserver un emploi qui le mettrait en position de confiance ou d'autorité vis-à-vis d'un jeune, et ne pas fréquenter d'établissements scolaires.

Sa prochaine comparution est prévue le 5 juin, à Saint-Albert.

Avec les informations de Paige Parsons, Andrea Huncar et de Scott Stevenson