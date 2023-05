Le club de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ) accueillait ses partisans avant le match contre les Diamants de Québec avec une soirée hot-dogs en compagnie du DJ Carl Brindle.

Les Voyageurs ont joué leur leur première saison en 1983.

Avant ce 5e match de la saison, les Voyageurs avaient remporté trois matchs sur quatre sur la route.

Tout au long de l'année, on va avoir des activités, une soirée country, soirée année 80, amenez votre animal, on a plein de thèmes pour toute la saison, pour fêter les 40 ans. On va avoir une journée spéciale, un match spécial, on invite tous les anciens depuis 1983. Cette journée-là, ça va être spécial, donc on s'attend à avoir beaucoup de monde , a annoncé avant le match le président de Voyageurs, Sylvain Saint-Pierre, lors d'une entrevue accordée au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Un partisan de longue date

Parmi les partisans présents se trouvait même Jacques Desmeules, qui est le neveu de celui qui a donné son nom au stade jonquiérois.

Jacques Desmeules est le neveu de celui qui a donné son nom au stade jonquiérois. Photo : Radio-Canada / Rémi Tremblay

J'ai joué ici, puis je reviens encore, puis je ne lâcherai pas tant qu'il va y avoir du baseball à Jonquière. [...] Moi, je suis membre à vie ici. J'ai ma passe, je viens tout le temps. Puis j'ai ma fille qui travaille au bar, qui est en charge des bars avec mon garçon qui a joué dans le junior majeur, il a gagné le championnat avec les Voyageurs. Donc je fais partie de la famille ici, quand j'arrive à la porte, je n'ai pas besoin de m'identifier , a conclu en riant M. Desmeules.

De bons frappeurs

Pour sa part, l’entraîneur-chef, Michaël Bélanger, a dit pouvoir compter sur une bonne équipe, mais qui a des points à améliorer.

On a vraiment un bon alignement de frappeurs, on a une bonne défensive aussi. À ce niveau-là, on a plusieurs vétérans qui revenaient, donc ce n'est pas une inquiétude pour nous. C'est au niveau des lanceurs qu'on a beaucoup de nouveaux, donc ça va être de voir comment ils vont arriver à s'adapter puis de s'améliorer à travers la saison , a-t-il analysé.

Un dossier en cours

Quant au projet de réfection du stade de 3,4 millions caressé par les élus de Jonquière, il semble y avoir encore quelques ficelles à attacher.

Il y a un comité qui a été formé, il y a des soumissions qui ont été données. On se donne jusqu'au 15 juin pour en dire un petit peu plus, c'est confidentiel. Alors, à partir du 15 juin, on pourra en savoir un peu plus. [...] C'est politique puis nous autres on le travaille fort à l'arrondissement de Jonquière. Ce qui est agréable c'est que madame la mairesse et les conseillers, on a une petite touche, une petite fibre de sport, alors on est bien confiant que ce soit voté, puis que ça passe , a partagé le conseiller municipal Michel Thiffault.

Il était d’ailleurs accompagné au match par les conseillers Jimmy Bouchard, Kevin Armstrong, Claude Bouchard, Jean-Marc Crevier et Carl Dufour.

Avec les informations d'Andréanne Larouche