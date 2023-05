Le vaccin contre la méningite de type B gratuit pour des Néo-Écossais vivant en résidence

Deux groupes pour qui la bactérie qui cause la méningite de type B pose un risque plus élevé sont ajoutés à la liste :

Les gens de 25 ans et moins qui habiteront pour la première fois dans un lieu de vie collectif (comme un dortoir ou une résidence) géré par un établissement postsecondaire, où vivent au moins 13 jeunes adultes partageant des chambres, des cuisines et des salles de bains.

Les recrues âgées de 25 ans et moins qui commencent l’entraînement militaire de base et habiteront dans un lieu de vie collectif comme une caserne militaire.

Les Néo-Écossais auront accès gratuitement à cette vaccination même s’ils vont vivre dans un milieu collectif à l’extérieur de la province. En revanche, le vaccin n’est pas gratuit pour les jeunes de l’extérieur qui viennent vivre en Nouvelle-Écosse.

La prise de rendez-vous pour les personnes admissibles pourra se faire dès le 29 mai et les premiers vaccins seront administrés le 5 juin dans les pharmacies participantes.

On peut se faire vacciner si l’on vit dans ce type logement, mais c’est encore mieux de le faire avant d’y emménager, selon la santé publique de la province.

La vaccination comporte deux doses. La deuxième est administrée au moins quatre semaines après la première.

Décès de plusieurs étudiants

En novembre 2022, un étudiant de l’Université Sain Mary’s à Halifax est mort après avoir contracté la méningite, avait confirmé la santé publique provinciale.

Le mois suivant, Maria Gaynor, 18 ans, qui habitait une résidence de l’Université Dalhousie, est décédée des suites d’une méningite. Une autre personne de cette résidence a été infectée par le méningocoque de sérogroupe B, mais a survécu.

En juin 2021, un étudiant de l’Université Acadie, Kai Matthews, 19 ans, a succombé à une infection au méningocoque de type B.

Sa famille a créé un organisme baptisé B for Kai afin de sensibiliser aux symptômes de la méningite et demander que le vaccin soit plus accessible et couvert par l’assurance-maladie.

Norrie Matthews, le père de Kai, dit que la décision annoncée jeudi par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse lui donnait un certain sentiment d’accomplissement.

Il considère que c’est une bataille de gagnée, mais il prévient qu’il n’arrêtera pas de militer pour un meilleur accès aux outils de prévention de la méningite de type B.

« Je n’arrêterai jamais de me battre pour que l’on évite des décès qui sont évitables. » — Une citation de Norrie Matthews , père d’un homme décédé d’une méningite

Je ne comprendrai jamais pourquoi c’est arrivé à Kai, et peut-être que je ne pourrai jamais complètement l’accepter, mais je vais certainement faire tous les efforts pour que ça n’arrive pas à quelqu’un d’autre , a dit Norrie Matthews.

De gauche à droite : la soeur de Kai Matthews, Vea, son père Norrie Matthews, sa mère Kari, et l'amie de coeur du défunt, Paige Meagher. (Photo d'archives) Photo : CBC/Paul Palmeter

Peu d’endroits au Canada offrent gratuitement le vaccin contre la méningite de type B, tandis que certains pays, comme l’Australie, ont des programmes nationaux de vaccination gratuite.

Mortalité élevée, séquelles et amputations

La bactérie qui cause la méningococcie ne se propage pas dans l’air. On ne l’attrape pas en se tenant près d’une personne, a indiqué jeudi le ministère de la Santé en Nouvelle-Écosse.

La maladie, qui peut être fatale, se propage par contact physique étroit ou par la salive, par exemple en partageant des ustensiles, des verres, du rouge à lèvres, des articles de fumeurs, ou encore en s'embrassant.

La méningococcie invasive ne touche environ que 200 personnes par année au pays, selon Santé Canada, mais elle peut tuer d’une personne sur 10 à une personne sur cinq.

Jusqu'à un tiers des personnes qui y survivent conservent des séquelles, souvent neurologiques ou auditives, et dans certains cas doivent même subir une amputation.