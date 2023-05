Plus de 500 visiteurs attendus au Festival du film de Yorton cette fin de semaine

Au total, 233 courts-métrages seront projetés vendredi et samedi, indique la directrice du festival, Randy Goulden.

Des cinéastes de tout le pays viennent à Yorkton, car il s'agit d'un festival canadien de courts-métrages, donc de films de moins de 60 minutes , explique Randy Goulden. Nous sommes vraiment heureux d'accueillir autant de réalisateurs émergents ou expérimentés, le temps d'une fin de semaine ici à Yorkton.

La Fransaskoisie est représentée lors de ce festival, avec la présentation du film Assez French par l’artiste Alexis Normand, vendredi matin dans une salle du Centre Gallagher. Cette œuvre participe à la compétition pour remporter le prix Ruth Shaw.

Jeudi soir, 250 personnes étaient attendues pour la projection du documentaire intitulé Buffy Sainte-Marie réalisé par Madison Thomas

Le festival s'est ouvert mercredi soir avec le court-métrage intitulé Heavy is the Burden (Le fardeau est lourd) et d'une performance musicale de son cinéaste, l'auteur-compositeur-interprète, Jeffery Straker.

Randy Goulden souligne que cette année il y a un total de 27 catégories distinctes dans la compétition de films, ce qui signifie qu'un nombre équivalent de prix seront décernés.

« Cette année nous sommes ravis d'annoncer que 300 films ont été soumis pour les prix Golden Sheaf. » — Une citation de Randy Goulden, directrice générale du Festival du film de Yorkton

Les lauréats de chaque catégorie seront annoncés lors du gala Golden Sheaf, qui se tiendra samedi soir.

Un festival qui aide la relève cinématographique

Le Festival du film de Yorkton se distingue par sa vocation à favoriser les échanges entre les jeunes cinéastes émergents et les personnalités de renom de l'industrie cinématographique, documentaire et télévisuelle, note la directrice du festival, fait savoir Mme Goulden.

Il crée ainsi un espace propice aux rencontres et aux partages au sein de l'industrie, ajoute-t-elle.

Divers ateliers sont organisés, permettant aux jeunes cinéastes de dialoguer avec des représentants du Fonds des Médias du Canada, du réseau de télévision autochtone APTN , de Bell Média, de CBC/Radio-Canada et de l'Office national du film du Canada.

Ces séances offrent aux cinéastes émergents l'occasion de présenter leurs projets et de recevoir des commentaires précieux à leur évolution, mentionne Mme Goulden.

Avec les informations de Lloyd Pasqualetti