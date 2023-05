Les membres de la Fédération des Villages-relais du Québec réunis à Lac-Bouchette

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les municipalités de Lac-Bouchette, Hébertville, La Doré, L’Anse-Saint-Jean et Saint-Fulgence font toutes partie de la Fédération des villages-relais du Québec. En plus des services de restauration et d'essence, l'organisation cherche à bonifier son offre de services.

Les gens voyagent de plus en plus en vélo. Quels services on pourrait leur offrir? Dans la prochaine année, ça va être dans notre plan d'action. Est-ce que l'on inclut les vélos électriques? Est-ce que l'on met des bornes de recharge pour les vélos électriques? , a indiqué Ghislaine Munger-Hudon, mairesse de Lac-Bouchette et présidente du conseil d’administration de la fédération.

L'un des objectifs derrière la création des villages-relais est de donner un répit aux automobilistes.

Parce que la fatigue au volant, c'est une des trois causes d'accident mortel au Québec. C'est important de rappeler aux gens qu'ils peuvent s'arrêter entre autres dans les villages relais, à peu près aux heures, deux heures de route, c'est ce qui est sécuritaire , a ajouté Sylvie Bellerose, directrice générale.

On dénombre actuellement 43 municipalités membres de la Fédération des villages relais du Québec. Celle-ci se donne jusqu’en 2027 pour augmenter ce nombre à 60.

La mairesse de Lac-Bouchette et présidente de la fédération Ghislaine Munger Hudon constate un engouement des municipalités à vouloir faire partie de leur regroupement. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Conditions spécifiques

Mais ne devient pas un village-relais qui veut. La démarche pour préparer un dossier de candidature nécessite au moins un an.

Les municipalités doivent posséder moins de 10 000 habitants, être situées sur une route régionale, mais pas trop près d'une ville d'importance.

Les villages nous appellent pour devenir village-relais. Avant ça, il fallait les solliciter, travailler avec eux autres. Maintenant, les villages ont compris que ça leur apportait quelque chose d'être village-relais. C'est une notoriété. Tu as une visibilité de plus, alors les touristes arrêtent plus , a indiqué Ghislaine Munger-Hudon.

Pour mettre en valeur leurs attraits, une toute nouvelle application vient d'être lancée.

Anekdote présente des capsules sur les villages-relais, mais aussi sur 200 autres municipalités de partout au Québec.

L'an prochain, le congrès des villages-relais sera présenté à Saint-Donat dans Lanaudière.