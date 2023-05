Parkside Drive, la route de Toronto qui détient le record de contraventions

Parkside Drive, dans l'ouest de Toronto, continue d'être en tête de liste des routes où les contraventions pour excès de vitesse sont les plus fructueuses pour la Ville Reine, près d'un an après l'installation d'un radar pour dissuader la conduite dangereuse.

Depuis que Toronto a lancé son programme de radars pour excès de vitesse, qui en compte maintenant 75, les conducteurs de cette artère qui longe le côté Est de High Park, au sud de l'avenue Algonquin, ont récupéré 24 556 contraventions pour excès de vitesse entre avril 2022 et mars 2023.

Le groupe de défense Safe Parkside affirme que cette route est la plus rentable pour la ville de Toronto.

Le radar a été meilleur pour faire savoir aux gens à quel point la rue est dangereuse plutôt que de la rendre réellement sûre , estime le coprésident du groupe, Faraz Gholizadeh.

Bien que Parkside Drive est la route où les contraventions sont les plus nombreuses, le radar sur cette artère possède également plus de données que les appareils placés à plus de 300 intersections depuis le lancement du programme à l’été 2020.

La plupart des caméras ne sont placées à un endroit donné que pour quelques mois, mais la ville a gardé le radar de Parkside Drive pour améliorer le respect de la limite de vitesse et réduire les excès de vitesse , souligne la municipalité dans un communiqué.

Le tronçon de route a été le théâtre de nombreux décès et accidents au fil des ans, selon le groupe Safe Parkside.

Son coprésident, Faraz Gholizadeh, estime que le radar, même s’il peut dissuader certaines conduites dangereuses, n’est pas suffisant pour entièrement sécuriser la zone. Selon lui, il faut refaire la route pour rendre plus difficile la conduite rapide. L'outil le plus efficace consiste à repenser la rue; pas seulement Parkside, mais n'importe quelle rue de Toronto qui a ces problèmes , dit-il.

Ces panneaux ont été vus sur Parkside Drive en Mars 2022. Photo : (CBC News)

Selon le conseiller municipal Gord Perks, les données montrent que le nombre de contraventions a diminué en l'espace d’un an grâce au radar. Il y a eu 3586 amendes en avril 2022 et 1553 en mars 2023.

C'est une rue plus sûre qu'elle ne l'était. Mais ce n'est pas encore terminé, nous voulons bien faire les choses.

Une réponse à deux décès

Les travaux d’amélioration de la chaussée ont commencé en 2021, après le décès de Fatima Avila, 69 ans, et de Valdemar Avila, 71 ans, morts à l’intersection de Parkside Drive et Spring Road lors d’un accident qui a impliqué cinq véhicules.

Depuis ce drame, la limite de vitesse a été réduite, des panneaux de signalisation ont été affichés et des feux de circulation installés. Cependant, les progrès pour réaménager la route ont ensuite ralenti, selon le groupe Safe Parkside.

En octobre 2021, Fatima et Valdemar Avila ont perdu la vie dans un accident à l’intersection de Spring Road et Parkside Drive. Photo : Radio-Canada / Yanjun Li/CBC News

Le Torontois Michael Schwanzer estime qu’une attente trop longue pour des travaux sur cette route pourrait être mortelle.

Aux alentours de Noël 2021, lui et ses enfants de cinq et trois ans ont échappé de peu à un dangereux accident, dit-il.

Ils traversaient à un passage pour piétons à Parkside Drive et High Park Boulevard, lorsqu'un véhicule a soudainement tourné à gauche. Heureusement, ses enfants n'ont pas été blessés et il n'a eu que des égratignures à la jambe. Il raconte par ailleurs qu’une luge a été cassée, mais que cela aurait pu être bien pire .

Michael Schwanzer dit avoir été traumatisé par l'incident, même s'il y a eu plus de peur que de mal. Photo : Michael Schwanzer

Ce fut une expérience traumatisante , confie M. Schwanzer, qui s’est rapproché du groupe Safe Parkside après l'incident.

Près de deux ans plus tard, il dit que c'est frustrant que peu de choses aient changé . Maintenant, il espère que les personnes qui se rendront aux urnes lors de l'élection partielle de juin garderont à l'esprit la question plus large de la sécurité routière.

Avec les informations de Vanessa Balintec de CBC