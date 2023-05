Un col bleu de Québec défend la liberté d’expression de CHOI Radio X

Quelques heures à peine après un appel de Bruno Marchand à garder un ton civilisé envers les élus et les employés municipaux, un col bleu de Québec se vide le cœur. Dans une vidéo publiée sur Facebook, Mario Bélanger se range dans le camp de l'animateur de CHOI Radio X Dominic Maurais qui a tenu des propos controversés au sujet du maire de Québec la semaine dernière.

Je voudrais dire un gros bravo , a lancé Mario Bélanger dans la vidéo publiée jeudi matin. Dominic Maurais nous prouve qu’on a encore une certaine liberté d’expression.

La semaine dernière, le maire Marchand exigeait publiquement des excuses de l’animateur de CHOI pour des propos tenus dans le cadre de son émission matinale. Dominic Maurais avait alors laissé entendre que le maire de Québec pourrait avoir un wax pen (vapoteuse à cannabis) dans son bureau.

Dominic Maurais anime l'émission du matin à CHOI 98,1 Radio X. Photo : Radio-Canada

M. Maurais discutait des entraves occasionnées par les travaux préparatoires liés au projet de tramway. Dans une longue tirade, il accusait Bruno Marchand de se comporter en gourou dans le dossier du réseau de transport structurant et déplorait une vision utopique .

Mario Bélanger est bien d’accord avec l'animateur.

On est dans une nouvelle génération, une ville de chochottes , peste-t-il dans sa vidéo.

« Ici, nos dirigeants ont une vue politique et une vue sociale complètement déconnectée de la réalité. On appelle ça une utopie. » — Une citation de Mario Bélanger, col bleu de la Ville de Québec

Le col bleu estime que la grogne monte dans la population en raison des décisions qui sont prises en ce moment .

Bruno Marchand n'exclut pas une poursuite contre Dominic Maurais et CHOI pour atteinte à sa réputation.

Policiers wokes

Le membre actif du syndicat des employés manuels de Québec publie régulièrement ses états d’âme sur l’actualité.

Dans une vidéo datée du 13 mai, il écorche le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) pour sa décision de resserrer la surveillance dans le secteur Val-Bélair au lendemain d’une frappe contre le trafic de stupéfiants.

Les forces de l’ordre disaient à ce moment vouloir contrer le retour des rassemblements en plein air d’adolescents associés à de nombreuses infractions criminelles au printemps 2022.

Faut que jeunesse se fasse , a déploré M. Bélanger, dénonçant au passage le zèle de policiers wokes .

Anti-masque

Dans une autre vidéo qui remonte au 8 avril, il tourne en dérision la décision du gouvernement Legault de lever l'obligation de porter un masque dans les centres de soins.

Selon lui, c’est la preuve que la mesure était inutile.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n'exige plus le port du couvre-visage dans les établissements de soins depuis le 7 avril. Photo : Gracieuseté Darren Brown, Santé publique Ottawa

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n'exige plus le port du couvre-visage dans les établissements de soins depuis le 7 avril.

Ça n’avait pas sa place d’avoir des masques dans les hôpitaux. D’ailleurs, ça n’avait pas sa place nulle part , s’indigne-t-il.

Le syndicat muet

Contacté par Radio-Canada, le syndicat des cols bleus n'a pas voulu commenter le dossier.

À la Ville de Québec, un porte-parole rappelle que les employés municipaux sont tenus de respecter un code d’éthique et ont un devoir de loyauté envers leur employeur.

Ces publications ont été portées à notre attention et nous ferons l’analyse appropriée , confirme Jean-Pascal Lavoie, chef des relations de presse.

Le cabinet du maire de Québec insiste sur l'importance de prôner un climat de respect sur les lieux de travail, mais aussi de façon plus large dans la communauté.

Le maire de Québec a dénoncé les "incivilités" subies par les employés municipaux mercredi. Photo : Radio-Canada / Bruno Giguere

Une campagne de sensibilisation a d'ailleurs été lancée mercredi sur les médias sociaux afin de dénoncer l’incivilité et la violence subie par les employés municipaux qui œuvre avec le public.