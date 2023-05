Le feu de forêt des environs de Hay River serait « en voie d’être maîtrisé »

Les autorités ont confirmé jeudi que le feu de forêt qui brûle près de Hay River et de la Première Nation Kátł'odeeche est circonscrit, ce qui veut dire qu’on ne s’attend pas à ce qu’il prenne plus d’ampleur tant que les conditions actuelles demeurent les mêmes.

Nous pouvons faire cette évaluation grâce aux progrès importants de l’équipe à construire des lignes d’extinction sur les flancs sud et sud-est du feu , a indiqué NWT Fire dans sa mise à jour jeudi matin.

L’agent d’information de NWT Fire Mike Westwick dit que ces lignes d’extinction ont, jusqu’à maintenant, empêché le feu de se rendre jusqu’à l’autoroute 5. Dans ce secteur, il y a beaucoup de forêts, et on craignait que le feu s'y rende, car il aurait pu continuer plus au sud et à aller vers l’est en direction de la rivière et de la ville.

Mike Westwick est l'agent d'information des feux pour le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Photo : Radio-Canada / Juanita Taylor

Un feu circonscrit est un feu qui ne progresse plus dans l’immédiat, mais qui pourrait continuer à évoluer. Il y a un peu moins de certitude que si on le qualifiait de "maîtrisé" , dit Mike Westwick. Le feu est toujours actif et les mesures de suppression sont toujours en cours, notamment la suppression du combustible qui brûle près des lignes d’extinction et le retournement de la terre dans les endroits chauds jusqu’à ce qu’elle ait refroidi.

Il n’y a aucune garantie qu’un feu circonscrit va le rester , indique la mise à jour. La vigilance est de mise pour conserver ce statut. Mike Westwick ajoute que le feu pourrait reprendre de l’ampleur tout l’été. Il y a encore des arbres et du combustible qui peuvent brûler, et notre équipe va s'occuper de ces points chauds au fur et à mesure. Les gens doivent être préparés à voir de la fumée pendant un bout de temps.

Ce changement de statut du feu survient au moment où les résidents de Hay River retournent dans leur communauté. Les résidents de la Première Nation Kátł'odeeche ne savent pas encore quand ils pourront rentrer à la maison. Une évaluation des dommages devait commencer jeudi.

Pompiers du Sahtu

À Hay River, Leroy Andre Junior est chef d’équipe de quatre pompiers en provenance du Sahtu, aux Territoires du Nord-Ouest. Il combat le feu de forêt près de Hay River depuis une semaine. Je peux sauvegarder nos terres et aider les communautés , dit celui qui combat des feux de forêt aux T.N.-O. depuis trois étés.

Leroy Andre Junior et Kieron Takazo sont deux pompiers affectés au feu de forêt près de Hay River. Photo : Radio-Canada / Juanita Taylor

Son équipe et lui travaillent à éteindre les points chauds dans une section au sud du feu. Nos lignes [d’extinction] ont l’air assez solides dans cette section , dit Leroy. Kieron Takazo, un membre de son équipe, dit que l’expérience a été excitante et intéressante jusqu’à maintenant. On peut voir la terre et les animaux qu’on sauve. On a sauvé un bébé lapin hier , dit-il.