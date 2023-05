Démolition du 45 avenue Sainte-Geneviève : « C’était prévisible », croit un expert

C'est grave ce qui s'est passé , laisse tomber Charles Breton-Demeule en entrevue à Radio-Canada. L'avocat, doctorant de l'Université Laval en matière de protection du patrimoine, s'inquiète des récents événements. À son avis, la démolition du 45, avenue Sainte-Geneviève, est un autre exemple de démolition par abandon après l'église Saint-Cœur-de-Marie et de la Maison Livernois.

Le bâtiment était situé dans le Vieux-Québec, site patrimonial déclaré et inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l' UNESCO . Quand on décide qu'un quartier est un site patrimonial déclaré, qui est le plus haut statut accordé à un site en vertu de la loi, ça implique des choix d'en faire une priorité et aussi d'en faire un exemple , insiste l'avocat.

(Photo d'archive) Charles Breton-Demeule, avocat et candidat au doctorat en droit à l'université Laval Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Pourtant, la démolition du bâtiment était prévisible, selon Charles Breton-Demeule. Le Vérificateur général de la Ville de Québec avait vertement critiqué la Ville, en 2021, sur le manque d'entretien de ses bâtiments patrimoniaux. La Ville a manqué à ses obligations , soutient-il. Il consent que les choses ont changé depuis l'arrivée de l'administration Marchand, il y a 18 mois, mais qu'elle devra en faire plus.

« S'il n'y a pas de réaction proactive et pas de mise en place d'une réelle stratégie, c'est clair qu'on risque d'en échapper d'autres. » — Une citation de Me Charles Breton-Desmeules

Nouveaux règlements

La conseillère responsable du patrimoine, Mélissa Coulombe-Leduc, rappelait plus tôt cette semaine que son équipe a redoublé d'efforts depuis son arrivée pour corriger le tir. Trois règlements ont été adoptés pour serrer la vis aux propriétaires négligents, dont un sur l'occupation et l'entretien des bâtiments en décembre dernier.

Mélissa Coulombe-Leduc, conseillère du district Cap-aux-Diamants et responsable du patrimoine au comité exécutif. Photo : Radio-Canada

En cinq mois, plus de 1500 actions ont été posées par des inspecteurs pour informer les propriétaires de bâtiments de leurs nouvelles responsabilités. Le règlement impose entre autres de chauffer les bâtiments non occupés à 10 degrés Celsius en hiver et à maintenir le taux d'humidité à moins de 65 %.

À ce jour, la Ville a remis 246 avis de corrections ou d'infraction et déposé 14 constats à la Cour municipale pour des amendes totales de 117 000 $. Les détails de ces infractions ne sont pas publics.

Charles Breton-Demeule estime que la Ville a de bons outils entre les mains pour protéger le patrimoine, mais il faudra en faire plus. « C'est un site du patrimoine mondial de l' UNESCO , cela implique une surveillance constante et une certaine rigueur.

Rien ne bouge

Le 45, avenue Sainte-Geneviève, n'a toujours pas été nettoyé. Mercredi, la Ville n'était pas en mesure de dire qui aura la responsabilité de retirer les débris et à quel moment ils devront être ramassés. L'investigation se poursuit pour déterminer si des travaux non autorisés, effectués à l'intérieur par le propriétaire, auraient fragilisé la structure et forcer une intervention d'urgence.

La dernière inspection remonte à il y a un an, selon ce que la Ville a révélé. La conseillère Coulombe-Leduc a confirmé que l'inspection a eu lieu de l'extérieur puisque le permis de rénovation, octroyé en 2019 par la Ville, visait le revêtement extérieur exclusivement ce qui répondait aux exigences prescrites au règlement sur l’entretien des bâtiments , affirme la Ville par courriel.

J'en reviens pas de cet argument-là , s'étonne encore Me Breton-Demeule. Quand on donne un permis, c'est justement là qu'il faut effectuer encore plus de surveillance.

« Souvent, ce qui fait qu'un immeuble n'est plus en état, ce sont les éléments intérieurs : les poutres ou les solives. Ce n'est pas une excuse valable! » — Une citation de Me Charles Breton-Demeule

Au cours des dernières années, un seul avis de correction a été transmis au propriétaire. C'était en 2021, en raison d'un portique arrière qui n'était pas bien fermé.

Autorisation finale

Charles Breton-Demeule s'inquiète également de la séquence des événements. Comment se fait-il que ce soit le Service incendie de la Ville de Québec qui a pris la décision de raser le bâtiment? Est-ce que c'était la seule option viable? , s'interroge-t-il. On confie l'ultime décision de l'avenir d'un bâtiment patrimonial dans un site patrimonial de l' UNESCO au service incendie. Franchement, c'est inadmissible.

L'avocat croit qu'il faut traiter le patrimoine du Vieux-Québec à part. Il faut une prise de conscience. Il se demande si le gouvernement du Québec a pris la bonne décision en déléguant plusieurs responsabilités à la Ville de Québec pour prendre soin du patrimoine bâti dans le cadre du projet de loi 122 adopté en 2016. Ces pouvoirs-là ont été donnés à Québec sans qu'il n'y ait une discussion politique et juridique pour savoir si la Ville était capable d'assumer la responsabilité de la protection d'un site d'importance nationale.

Le ministère détient encore quelques responsabilités. Il y a deux jours, Radio-Canada a voulu savoir si le 45, avenue Sainte-Geneviève avait fait l'objet d'avis de non-conformité. Notre demande n'a toujours pas été traitée.