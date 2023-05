Manque de ressources décrié en protection de la jeunesse dans la Capitale-Nationale

Selon le Syndicat des professionnèles, techniciennes et techniciens de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale (SPTSSS-CN), le taux de postes vacants atteint 19 % chez les éducateurs à la DPJ et 30 % chez les agents de relations humaines.

On a un exode important des salariés qui ont des conditions de travail difficiles avec une charge de travail importante. Ces gens-là ont fait le choix de quitter la DPJ . Actuellement, on a près de la moitié de nos intervenants qui ont moins de 5 ans d'ancienneté , indique en entrevue à Radio-Canada la présidente du SPTSSS-CN , Nicole Cliche.

Vouloir quitter le bateau

Les départs entraînent une surcharge de travail pour les employés qui demeurent en poste et cette surcharge provoque à son tour de nouveaux départs, ajoute-t-elle. En fin de compte, cet important taux de roulement se traduit par une perte d’expertise qui ne peut qu’affecter la qualité des services.

« La charge ne fait qu'augmenter et le désir de quitter le bateau de ces personnes expérimentées, qui sont plus que nécessaires pour donner des services de qualité, risque de continuer. » — Une citation de Nicole Cliche, présidente, SPTSSS-CN

Mme Cliche affirme que deux ans après le dépôt du rapport de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, les mesures concrètes visant à freiner les vagues de départs chez les intervenants du réseau se font toujours attendre.

Nicole Cliche dénonce le haut taux de roulement chez les intervenants en protection de la jeunesse du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Son syndicat réclame notamment une diminution de la charge de travail, des horaires plus attractifs et une attribution des dossiers en fonction de leur complexité.

On demande la création d'un titre d'emploi spécifique pour la DPJ permettant aux gens de se sentir valorisés, permettant aussi de donner des conditions de travail différentes, à la hauteur des compétences et des exigences nécessaires pour donner des services de qualité , insiste Nicole Cliche.

André-Philippe Tremblay, un éducateur en réadaptation externe au centre jeunesse de La Malbaie, dans la région de Charlevoix, a constaté que le taux de roulement au sein des intervenants s’était accéléré au cours des dernières années.

Horaires imprévisibles

Depuis qu’il a intégré son poste, il y a quatre ans, M. Tremblay affirme avoir changé d’équipe à au moins deux reprises. Incapables de concilier le travail en protection de la jeunesse avec leur vie personnelle et familiale, plusieurs de ses collègues ont jeté l’éponge après seulement quelques mois passés en poste.

On ne sait jamais à quelle heure on va finir de travailler. On ne sait jamais si on va pouvoir aller chercher nos enfants à la garderie. On ne sait jamais si on va pouvoir aller souper pour la fête de notre enfant parce que des crises dans des familles, c’est au quotidien. Des drames familiaux, c'est ça, notre lot , explique l’éducateur.

« J'ai une collègue dans mon équipe qui est enceinte. Il n'y a personne pour la remplacer. On va devoir l'accoucher au bureau si on ne veut pas que ses clients n'aient pas de service. » — Une citation de André-Philippe Tremblay, éducateur en protection de la jeunesse.

À l’instar de Nicole Cliche, André-Philippe Tremblay soutient que les départs se répercutent sur la charge de travail, ce qui finit par entraîner d’autres démissions.

André-Philippe Tremblay affirme que le taux de roulement au sein de sa profession mine la confiance du public envers les intervenants en protection de la jeunesse. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

C'est sûr que les gens sont souvent à bout, ils sont épuisés. Ça ne prend pas grand-chose pour faire s’écrouler la pyramide. S'il y a une personne qui part, sa charge, qui est déjà une surcharge, va devenir la surcharge de tous les autres, et si l'autre qui était aussi à bout de souffle part, bien là, on se retrouve avec un deuxième puis un troisième départ. C'est exponentiel. Des équipes comme ça qui partent et qui s'effondrent, ça arrive très rapidement , raconte-t-il.

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale reconnaît qu’il y a un important taux de roulement parmi ses éducateurs et ses agents de relations humaines. L’organisation précise toutefois que les postes vacants sont octroyés à l’issue de chacune des trois périodes d’affichage annuelles.

D'ici la fin du mois de mai, il y aura plus de 100 personnes, plus de 100 nouveaux intervenants qui vont intégrer nos rangs , indique la porte-parole Mélanie Otis.

Fluctuation

C'est sûr que ça fluctue au cours d'une année. On sait que les besoins sont importants. Les services sont utilisés à grande capacité. Par contre, on est en mesure, avec nos gestionnaires qui font un travail colossal, de répartir les ressources selon les besoins , ajoute-t-elle.

Mme Otis invite par ailleurs le syndicat à la prudence dans sa manière d’interpréter les données portant sur les postes vacants.

Il faut bien comprendre qu'un poste vacant ne veut pas dire un poste qui n'est pas occupé. Alors, je veux rassurer les gens : il y a effectivement des personnes sur ces postes-là qui occupent les fonctions , insiste la porte-parole.

À la fin du mois de mai, le CIUSSS de la Capitale-Nationale prévoit qu’il comptera 293 postes d’agent de relations humaines et 241 postes d’éducateurs en protection de la jeunesse. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Mélanie Otis tient également à mentionner que le CIUSSS de la Capitale-Nationale met en place des mesures pour maintenir le niveau d’expertise chez les intervenants en protection de la jeunesse.

Des efforts en continu

Elle cite en exemple les liens créés avec les futurs employés dès le début de leur formation. Avant même la fin de leurs études, ces derniers sont appelés à travailler comme aides sociales en appui aux intervenants. Ils peuvent ainsi apprendre leur métier tout en s’intégrant à l’organisation.

Les étudiants, lorsqu'on les embauche après leur stage, ils nous le disent : "écoutez, ç'a été, pour nous, extraordinaire, dès le début de notre formation, d'être en contact avec vous. On a l'impression d'être mieux outillés" , raconte Mélanie Otis.

Mais ce sont des efforts qu'on doit faire en continu. Ce sont de nouvelles solutions qu'on doit trouver et c'est vrai à la direction de la protection de la jeunesse, c'est vrai dans la direction des soins infirmiers, c'est vrai à la grandeur du réseau.

Avec des informations de Pierre-Alexandre Bolduc et de Fannie Bussières McNicoll