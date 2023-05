Un retour en force pour Où tu vas quand tu dors en marchant...?

Le théâtre, le cirque, la musique, les arts visuels, l’architecture et les clowns sont de retour à Où tu vas quand tu dors en marchant...?. Le parcours et les tableaux ont été peaufinés pour une expérience déambulatoire améliorée.

Où tu vas quand tu dors en marchant...? présente cette année les mêmes cinq univers uniques et poétiques qu’en 2022. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une reprise, comme le Carrefour international de théâtre à l’habitude d’offrir, les artistes ont pu retravailler leur œuvre. Tous les tableaux évoluent, gagnent en maturité, explique le directeur artistique de l’événement, Alexandre Fecteau. L’année de reprise est toujours une édition plus aboutie.

Je pense que le public peut avoir des attentes légèrement augmentées , Alexandre Fecteau, directeur artistique.

L'auteur et metteur en scène Alexandre Fecteau (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Les pépins reliés aux déplacements du public et aux lieux où se trouvent les tableaux ont également pu être corrigés. L’année de reprise, c’est vraiment l’année où on peut se dire : "ça, ça fonctionnerait mieux si on déplaçait, si on rapprochait" , commente Dominique Violette, directrice générale du Carrefour international de théâtre. Par exemple, la structure du tableau Déracinements a été déplacée et un aménagement a été fait pour garder le terrain plus stable.

Toujours présenté au Parc des Moulins, à Charlesbourg, le parcours met en scène plus d’une centaine d’artistes et d’interprètes. L’événement avait accueilli près de 70 000 visiteurs l’an dernier, malgré les conditions météorologiques difficiles. L’année dernière, ça a été la pire au niveau de la pluie. Ça nous a même nui pendant le montage [...] Cette année, on est prêt, on a eu une belle semaine [de montage] et là, on a hâte , affirme Mme Violette, confiante du bon déroulement de l’activité.

Reprise appréciée du public et des artistes

Ramener les mêmes tableaux pour une deuxième année est l’occasion pour le public de se reprendre, mais aussi de les apprécier différemment. C’est très vaste. Je pense entre autres [au tableau] Les Oiselles : il y a plein de choses qui ont été ajoutées, c’est plein de détails, c’est magnifique , raconte Alexandre Fecteau.