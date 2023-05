Le Témiscamingue veut son propre établissement de santé

Une résolution a été adoptée par le conseil de la MRC mercredi afin d’appuyer les démarches effectuées par le Comité citoyen pour des soins de santé durables au Témiscamingue.

Cette revendication est faite dans la foulée du dépôt du projet de loi 15, qui vise à rendre le système de santé et de services sociaux plus efficace.

Selon le porte-parole du comité, Paul-Émile Barbeau, les objectifs du projet de loi vont de pair avec la demande formulée pour un établissement de santé autonome.

On s'aperçoit que le but de la loi est de rapprocher le système de santé des citoyens. Ce qu’on dit au gouvernement, au ministre, c’est que ce serait le fun qu’ils respectent leur propre loi, qui dit que dans chaque secteur, il va y avoir automatiquement un établissement. Ç’a été clairement établi que le ministre peut établir qu’il y a différents territoires à l’intérieur de cet établissement , mentionne-t-il.

M. Barbeau estime que l’envoi d’un directeur au Témiscamingue ne suffirait pas à répondre aux besoins du milieu. Le représentant du comité souhaite plutôt que la MRC soit reconnue comme un territoire à part entière qui aurait ainsi droit à son propre CLSC, à son propre hôpital et à son CHSLD.

À ce moment-là, on aurait droit à notre propre PDG, tout en travaillant en harmonie avec la région 08 [l’Abitibi-Témiscamingue] , souligne Paul-Émile Barbeau.

Paul-Émile Barbeau, porte-parole du Comité citoyen pour des soins de santé durables au Témiscamingue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Comme une île?

La préfète de la MRC de Témiscamingue, Claire Bolduc, soutient l’ensemble des démarches faites par le comité citoyen dans ce dossier. Elle juge également que le territoire de la MRC correspond aux critères édictés dans le projet de loi pour créer un établissement de santé, notamment en ce qui a trait aux particularités géographiques.

Il y a un des critères qui parle de situations particulières, notamment les situations d’insularité. Quand on regarde le Témiscamingue et ses caractéristiques géographiques, d’un côté il y a le lac, de tous les côtés, il y a l’Ontario et sinon, on est en Abitibi, mais séparés de ce que j'appellerais par un no man’s land. On constate donc que le Témiscamingue est aussi dans une situation de quasi-insularité , signale Mme Bolduc.

« J’ai toujours dit qu’on était les Madelinots de l’ouest. Au lieu d’être entourés d’eau, on est entourés de forêt. Ça change notre situation. » — Une citation de Paul-Émile Barbeau, porte-parole du comité citoyen

D’ailleurs, du point de vue du ministère de la Santé, l’Abitibi-Témiscamingue est reconnue comme une région éloignée et le Témiscamingue comme une région isolée. Ça change les choses du point de vue de l’engagement du personnel un peu partout , ajoute M. Barbeau.

Le Centre de santé Ste-Famille de Ville-Marie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Attraction et rétention

D’après Claire Bolduc, la présence d’un établissement de santé autonome au Témiscamingue permettrait notamment de faciliter l’attraction et la rétention de personnel sur le territoire.

La gestion de proximité, c’est un des éléments qui est fondamental pour le personnel de la santé et ils se sont prononcés très largement, très souvent, sur cet enjeu-là. La gestion de proximité, le fait qu’ils ne peuvent pas parler à leurs supérieurs, que les problèmes perdurent, qu’il n’y a personne qui les prend en charge, ça fait en sorte que plusieurs ont quitté le réseau de la santé , affirme-t-elle.

Mme Bolduc dit avoir informé la PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT), Caroline Roy, de la décision du conseil de la MRC d’appuyer la revendication du comité citoyen.

La direction du CISSS-AT a refusé de commenter, invoquant le fait que le projet de loi 15 est toujours à l’étude à l’Assemblée nationale.