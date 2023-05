Coupe Memorial : voici les forces en présence

Remparts de Québec

Fiche cette saison : 53-12-3 (1er rang de la LHJMQ )

) 286 buts marqués, 160 buts accordés

Sept joueurs repêchés dans la LNH dont Zachary Bolduc et Nathan Gaucher

Gardien de but : William Rousseau

Champions de la saison régulière et des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), les Remparts n’ont plus besoin de présentation. N’empêche, c’est ce printemps que l’équipe a vraiment démontré l’étendue de son talent.

L’offensive des diables rouges n’est plus que l’affaire des joueurs étoiles Théo Rochette et Zachary Bolduc, les deux meilleurs marqueurs de l’équipe ces dernières années. Acquis à la période des fêtes, le centre Justin Robidas a terminé les séries au sommet des pointeurs chez les Remparts, tandis que l’ailier James Malatesta a été nommé joueur par excellence après avoir trouvé le fond du filet à 14 reprises.

C’est sans compter le fait que les Remparts n’ont accordé que 160 buts cette saison, le plus bas total de la LHJMQ . À sa dernière année derrière le banc, Patrick Roy mise sur trois paires de défenseurs pouvant être utilisés dans toutes les situations et un gardien de but au sommet de son art en William Rousseau.

Blazers de Kamloops

Fiche cette saison : 48-13-7 (4e rang de la WHL)

313 buts marqués, 198 buts accordés

Neuf joueurs repêchés dans la LNH dont Olen Zellweger et Logan Stankoven

Gardien de but : Dylan Ernst

Équipe hôte de la Coupe Memorial, les Blazers voudront venger leur élimination en six matchs aux mains des Thunderbirds de Seattle en demi-finale des séries de la ligue de l’Ouest.

Comme le dernier match de sa formation remonte au 9 mai, l'entraîneur-chef Don Hay misera sur une formation en santé, mais ses joueurs devront peut-être chasser la rouille, vendredi soir, lors du match d’ouverture contre les Remparts.

Don Hay a toutefois l'habitude de préparer son équipe pour pareil tournoi. À son premier séjour derrière le banc des Blazers, l’entraîneur avait guidé sa troupe à deux conquêtes consécutives de la Coupe Memorial, en 1994 et 1995.

Menés par les joueurs vedettes Olen Zellweger et Logan Stankoven, deux porte-couleurs du Canada au dernier Mondial junior, les Blazers ont les moyens de leurs ambitions.

Owen Beck soulève la coupe J. Ross Robertson remise au gagnant de la Ligue de hockey de l'Ontario. Photo : David Pickering/Petes de Peterborough

Petes de Peterborough

Fiche cette saison : 35-29-4 (10e rang de la OHL)

247 buts marqués, 207 buts accordés

Cinq joueurs repêchés dans la LNH dont Brennan Othmann et Owen Beck

Gardien de but : Michael Simpson

Bien malin celui qui aurait prédit que les Petes de Peterborough allaient remporter le championnat de la Ligue de hockey de l’Ontario. La troupe de l'entraîneur Rob Wilson a terminé la saison régulière au 10e rang des 20 formations du circuit, remportant à peine la moitié de leurs matchs.

Le talent n’a toutefois jamais fait défaut à Peterborough, surtout que l’équipe a ajouté le polyvalent Owen Beck à sa formation à la date limite des transactions.

Choix de 2e ronde du Canadien de Montréal au dernier repêchage de la LNH , Beck est devenu un véritable couteau suisse dans l’offensive des Petes. Suspendu pour un croc-en-jambe durant la finale de la OHL face aux Knights de London, l’attaquant de 19 ans sera de retour à son poste pour le premier match du tournoi.

Les Thunderbirds de Seattle ont remporté le championnat de la Ligue de hockey de l'Ouest (WHL) Photo : The Associated Press / Ted S. Warren

Thunderbirds de Seattle

Fiche cette saison : 54-11-3 (2e rang de la WHL)

300 buts marqués, 155 buts accordés

Dix joueurs repêchés dans la LNH dont Dylan Guenther et Kevin Korchinski

Gardien de but : Thomas Milic

Sur papier, les Thunderbirds de Seattle forment probablement l’équipe la plus redoutable du tournoi. Quatre joueurs de la formation ont été des choix de première ronde dans la LNH , dont l’attaquant Dylan Guenther qui a passé la première partie de la saison dans le circuit Bettman avec les Coyotes de Phoenix.

C’est sans compter le gardien de but Thomas Milic qui a affiché les meilleures statistiques au pays cette saison en plus de guider l’équipe canadienne à la médaille d’or au Mondial de hockey junior.

En séries éliminatoires de la WHL, les Thunderbirds ont eu raison de L’équipe classée numéro 1 au pays, le Ice de Winnipeg, et de l’équipe hôte de la Coupe Memorial, les Blazers. Les hommes de l’entraîneur-chef Matt O’Dette arrivent donc à Kamloops sans complexe.