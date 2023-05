Dans la foulée des démissions de quatre chefs de département du CIUSSS de l'Estrie-CHUS , dont certains qui ont critiqué vertement l'administration, voilà maintenant qu'un bénévole de longue date a décidé de claquer la porte de la Fondation du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de la MRC-de-Coaticook, où il était trésorier depuis près de 40 ans. Il se dit inquiet pour le réseau de la santé.

Paul-Émile Thibault a travaillé et s'est impliqué bénévolement dans le réseau pendant toute sa carrière. Au début du mois de mai, il a décidé de quitter la Fondation pour dénoncer la fermeture de 28 lits dans le pavillon Albert-Samson, un étage qui fait office de centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) à l'Hôpital de Coaticook.

Les patients de cette aile auront le choix de déménager dans un autre pavillon de l'hôpital ou dans la nouvelle Maison des aînés, qui est actuellement en construction.

La fermeture de lits est une des raisons qui a poussé Paul-Émile Thibault à remettre sa démission. Il dénonce cependant aussi la perte de services à Coaticook, dont l'urgence, qui n'est plus ouverte 24 h sur 24 h. Il dit craindre la fermeture d'autres services.

Moi, depuis 38 ans, je suis trésorier de la Fondation. Je suis le seul membre fondateur, puis j'ai décidé de prendre ma retraite le 1er mai étant donné les circonstances de tout ce qui se passe dans le système de santé. La raison n’a rien à voir avec la Fondation, je respecte la Fondation puis ça va très bien, mais autour de la Fondation, c'est notre système de santé qui est malade, puis avant d'être malade, j'ai décidé de lâcher , soutient-il.

On a rénové deux salles de soins palliatifs dans le passé, deux belles salles. Ces deux salles-là vont être abandonnées parce que c'est sur le même étage que les 28 lits qu'on abandonne. Ils vont probablement les transférer ailleurs. Ce sont toutes des choses qui sont faites par en arrière. Pourquoi on n’est pas consulté? ajoute-t-il.

En étant là toutes ces années-là, il a quand même vu des trucs qui sont partis de notre Hôpital de Coaticook. Il y a eu des départements qui ont été fermés, il y a eu beaucoup de changements au fil des années. [...] C’est sûr que pour lui, c’est une autre perte. Il faut peut-être le voir un peu plus positivement, par contre. On a quand même une installation qui est nouvelle, qui va être récente en face, qui va pallier quelque chose qui était très désuet au niveau de l’hôpital , soutient toutefois la présidente de la Fondation du CSSS de la MRC-de-Coaticook, Vicky Desorcy.

Fermeture annoncée en 2020

La fermeture des 28 lits était prévue depuis 2020, quand Québec a dévoilé le projet de la Maison des aînées de Coaticook. Cette annonce s’est cependant concrétisée récemment, alors que le nouvel établissement doit ouvrir l’an prochain.

La Maison des aînés de Coaticook est en construction, et doit ouvrir ses portes l'an prochain. Photo : Radio-Canada / Bertrand Galipeau

Contacté par Radio-Canada, le CIUSSS de l’Estrie - CHUS a expliqué que le pavillon Albert-Samson est rendu désuet et ne répond plus aux standards d'hébergement. Il doit être rénové une fois les patients relogés.

Bien que là, on va nous fermer un étage pour déménager le monde, si c’est pour mieux reconstruire, mieux aménager, mettre 4.0 ou 5.0, je pense qu’il faut se donner le temps de le faire. On ne peut pas le faire quand des patients sont là. Ça va de changer les cadres de portes, à aller jusqu’au mur, à aller jusqu’au système d’air. On ne peut pas le faire quand il y a des clients, des patients. Si c’est pour faire ça, je suis très ouvert , avance le maire de Coaticook, Simon Madore.

Le maire, Paul-Émile Thibault et Vicky Desorcy s'entendent par ailleurs sur un point : le CIUSSS devrait nommer un gestionnaire local à Coaticook, pour donner plus de pouvoir et d'informations aux membres du personnel de la santé.

Avec les informations de Marion Bérubé