Grève des chauffeurs d’autobus scolaire : une partie du transport remboursée aux parents

Un centre de service scolaire remboursera aux parents et tuteurs une partie des frais de transport de leur enfant à l’école occasionnés par la grève des chauffeurs d’autobus scolaire, qui dure depuis maintenant trois semaines.

Le Centre de services scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais (CSSHBO) a informé de cette mesure les parents et les tuteurs de ses élèves, dans une lettre datée du 18 mai, dont Radio-Canada a obtenu copie, jeudi.

Le montant versé est calculé selon la politique des frais de déplacement du CSSHBO . Ce montant est de 0,52 $ par kilomètre réellement parcouru de la maison à l’école, le matin et le soir, pour chaque journée de présence à l’école depuis le 1er mai 2023 , est-il écrit.

Nous sommes conscients que cette situation est une source de stress pour de nombreux élèves et de nombreuses familles. C’est pourquoi cette mesure, temporaire et exceptionnelle, est mise en place , conclut la lettre.

Des chauffeurs d'autobus scolaires en grève sur la ligne de piquetage à Shawville, en Outaouais (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Le syndicat qui représente les chauffeurs d’autobus scolaire de l’Outaouais, Teamsters Canada, est partagé face à cette mesure annoncée par le CSSHBO .

On ne peut pas être contre cette mesure-là , lance d’emblée le directeur des communications du syndicat, Marc-André Gauthier. On comprend qu’il y a des parents qui sont touchés, certains plus durement que d’autres. Ce n’est pas tout le monde qui a les moyens, ne serait-ce que d’amener ses enfants à l’école , poursuit-il.

Il n’empêche que cette décision du CSSHBO soulève des questions chez le syndicat.

[Elle] n'aurait pas été nécessaire si l'argent dépensé pour la mesure avait pu se rendre aux chauffeurs, mais non. C'est une bonne mesure pour les familles, mais qui soulève beaucoup de questions quant à la pérennité du transport scolaire dans la région , poursuit-il.

Des chauffeurs d'autobus ont manifesté devant les bureaux de l'entreprise Bigras Transport, à Gatineau, le lundi 1er mai. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Nelly Alberola

Un autre centre de services scolaire en réflexion

Pour le moment, le CSSHBO est le seul de la région qui a confirmé à Radio-Canada la mise en place d’une telle aide financière aux parents et aux tuteurs des élèves.

Le Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSSPO) dit analyser la situation ainsi que les coûts afférents et pense pouvoir offrir une réponse dans les prochains jours à ce sujet.

Pour sa part, le Centre de services scolaire des Draveurs (CSSD) a accusé réception de la demande de Radio-Canada, mais il n’y avait pas encore répondu au moment de publier ces lignes.

Avec les informations de Samuel Blais-Gauthier et Rosalie Sinclair