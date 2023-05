Une application pour revivre des histoires de Saint-Boniface en réalité augmentée

Un regroupement d'organismes francophones, d’historiens, et de consultants autochtones du Manitoba ont créé l’application Histoire cachée In Plain Sight qui proposent de faire redécouvrir 12 histoires ayant eu lieu à Saint-Boniface.

La meilleure façon de vivre l’histoire est sans doute d’être au pied de l’endroit où elle s'est passée , considère le directeur artistique et créateur d’Histoire cachée In Plain Sight, Robert Malo.

Il a fallu un an pour réaliser ce projet, indique-t-il.

Ce conteur dit qu’il a toujours eu une certaine frustration lorsqu’il partageait l’histoire de Saint-Boniface durant ses tournées touristiques guidées.

Il a toujours ces histoires, pas qu’on évite, mais on ne les raconte pas au public pendant une tournée habituelle. Soit parce que le sujet est trop dur ou qu’il prend trop longtemps , explique-t-il.

Robert Malo pense d’abord à l’histoire de Pierre Gaultier de La Vérendrye, personnage historique connu comme le premier Canadien français à avoir franchi le Kabapikotawangag (le lac des Bois) situé à la frontière entre le Manitoba et l’Ontario.

On s’est caché notre propre histoire , souligne Robert Malo. Il y a dans les lettres et les journaux de La Vérendrye plusieurs références à l’esclavage pour essentiellement bâtir la Nouvelle-France. On n’a pas beaucoup parlé de l’esclavage autochtone. Du côté français, on a tendance à dire qu’on n’a pas été impliqué, mais la réalité c’est que beaucoup de nos familles étaient là il y a 300 ou 400 ans.

« Alors que Pierre est célébré comme découvreur [des terres Cris et Assiniboines], on peut se demander qui est exclu de l’histoire. » — Une citation de Extrait de l'application Histoire cachée In Plain Sight .

Pour la présidente de l'Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba, Paulette Duguay, cette application est une façon de comprendre cette histoire pour les personnes pas forcément intéressées .

Avant la réconciliation, il faut apprendre la vérité, comme celle de La Vérendrye. Aujourd’hui les gens sont prêts à accepter cette réalité , estime Paulette Duguay.

Du Fort Gibraltar au Musée de Saint-Boniface

L’application propose aux promeneurs de se rendre à des emplacements précis pour faire apparaître des éléments du passé en réalité augmentée, sur les écrans de téléphone cellulaire.

Robert Malo, à droite, et Paulette Duguay, au centre, présentent de l'application. Photo : Radio-Canada / Radjaa Abdelsadok

Vous suivez les directions, ce n'est pas compliqué, vous écoutez, vous visualisez et voilà, l'histoire ne sera plus cachée , explique Robert Malo, qui fait la narration dans cette application.

En plus d'être disponible en français et en anglais, elle est disponible en langue mitchif.

Les points historiques mis de l'avant se concentrent autour du Fort Gibraltar, du musée de Saint-Boniface, de la Maison Gabrielle-Roy et de la cathédrale de Saint-Boniface, entre autres.

L'artiste Marie-Josée Dandeneau, dit s’être inspirée de sa propre culture pour créer l’ambiance sonore de l'application. Je veux faire découvrir au monde la culture métisse de Saint-Boniface, d’où je viens. Ça a aussi un rôle éducatif , précise-t-elle.

Un outil pédagogique dédié aux enseignants pour faire connaître ces histoires cachées est d’ailleurs prévu pour septembre, ajoute Robert Malo.

Avec les informations de Radjaa Abdelsadok