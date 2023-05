En mémoire du Flashback, l’histoire queer d’une boîte de nuit albertaine

Un documentaire sur l’histoire de la boîte de nuit Flashback est en cours de réalisation à Edmonton et devrait être diffusé au début de l'an prochain.

L’auteur du documentaire, Matthew Hays, explique que l'histoire du Flashback est, en elle-même, l'histoire de la culture gaie et de la culture queer de l'époque.

Matthew Hays est l'auteur du documentaire sur la boîte de nuit Flashback, qui devrait être diffusé en 2024. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

C'est aussi une histoire des années 1980, une époque contradictoire où les gais ressentaient un nouveau sentiment de liberté en tant que jeunes alors même que la haine et les réactions négatives étaient toujours présentes. Aussi, il y a eu la crise du SIDA , ajoute-t-il.

« Je pense que le Flashback est une lentille à travers laquelle on peut raconter toutes ces histoires différentes. » — Une citation de Matthew Hays, auteur du documentaire sur Flashback

Matthew Hays explique que le Flashback était un endroit où tout semblait possible. C'était donc un endroit qui rassemblait la communauté queer et les gens hétérosexuels ensemble , ajoute-t-il. Il y avait des hommes en kilt ou en jupe, des femmes qui portaient des complets et des hommes hétérosexuels qui avaient du maquillage , décrit-il.

« Les gens faisaient ce qu'ils voulaient [...]. Ils faisaient seulement explorer, mais ce sens de l'exploration était vraiment excitant. » — Une citation de Matthew Hays, auteur du documentaire sur le Flashback

Je me souviens de cette magnifique piste de danse à carreaux noirs et blancs, des lumières qui tournoyaient au-dessus de nous en superbe spectacle lumineux. Je me souviens du brouillard de fumée qui ne sentait pas très bon, mais qu'on supportait parce que ça avait l'air cool , se remémore-t-il.

Pour le documentaire, l'équipe de tournage a recréé la piste de danse en carreaux noirs et blancs. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

L'auteur du documentaire tient toutefois à ne victimiser personne sans minimiser les difficultés vécues par les membres de la communauté LGBTQ2+.

« Nous nous amusions bien, mais la vie était vraiment difficile. [...] À cette époque, les lois étaient encore contre nous. Il a fallu beaucoup de temps à l'Alberta pour rattraper son retard. » — Une citation de Matthew Hays, auteur du documentaire sur FlashBack

Sur la piste de danse de carreaux noirs et blancs recréée pour le tournage du documentaire, Alexis Zacharko et Alycia Stewart arboraient fièrement leurs vêtements des années 1980.

Les deux jeunes femmes ont chacune vu passer l'offre de figuration sur les médias sociaux. En travaillant sur place, elles en ont appris plus sur la boîte de nuit.

Alexis Zacharko (gauche) et Alycia Stewart (droite) étaient figurantes pour le documentaire sur la boîte de nuit Flashback. Photo : Radio-Canada / Scott Neufeld

Alexis Zacharko était heureuse de savoir qu'un lieu comme le Flashback existait pour la communauté. Elle-même étant bisexuelle, elle souligne que l'ouverture d'aujourd'hui lui a permis de mieux comprendre qui elle était. Je me demande si, dans les années 1980, je l'aurais découvert , dit-elle.

« La communauté a créé ce type d'établissement et les a fait perdurer. Si cela n'avait pas été d'eux, je me demande où nous en serions aujourd'hui. » — Une citation de Alexis Zacharko, figurante dans le documentaire sur le Flashback

Matthew Hays, auteur du documentaire, a été marqué par la rencontre intergénérationnelle occasionnée par le tournage. Il raconte que la personne qui coiffait les figurants l'avait aussi coiffé dans sa jeunesse alors qu'il fréquentait la boîte de nuit Flashback.

Avec les informations de Andrea Huncar