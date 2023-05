Une date de sortie pour Assassin’s Creed Mirage et autres annonces marquantes de Sony

En plus d’annoncer sa nouvelle console portable Project Q, Sony a dévoilé mercredi soir une foule de jeux vidéo pour ses consoles PlayStation 4 (PS4) et 5 (PS5), mais aussi pour son casque de réalité virtuelle PS VR2.

Assassin's Creed Mirage

Le 12 octobre : c’est la date à inscrire au calendrier pour les adeptes de la populaire série d’Ubisoft Montréal Assassin's Creed. Mirage se déroule deux décennies avant Assassin’s Creed Valhalla.

Il sera offert sur les consoles Xbox One et Series, PS4 et PS5, ainsi que sur PC et la plateforme de jeu en nuage Amazon Luna.

Spider-Man 2

Sony a conclu sa présentation avec une vidéo de 12 minutes montrant les mécaniques du jeu Spider-Man 2, la suite du succès de la PS4, sorti en 2018.

L’extrait vidéo a montré Peter Parker, en costume de Venom, et Miles Morales, dont le personnage était la tête d’affiche d’un autre jeu sorti sur la console PS5 à son lancement. Les deux personnages pourront être incarnés par les joueurs et les joueuses.

La sortie du jeu est prévue pour l’automne 2023.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Le titre à succès aura droit à une version rematricée, selon ce qu’a confirmé Sony mercredi. Le jeu sera offert sur les consoles Xbox Series, ainsi que sur la PlayStation 5 et les PC. Mais aucune date de sortie n’a encore été dévoilée.

Fairgame$

Le studio Haven de Jade Raymond, vedette montréalaise du jeu vidéo, a annoncé son premier jeu vidéo, Fairgame$, quelques mois après avoir été racheté par Sony.

La production d’action multijoueur prend des airs du jeu de société Jour de paie, avec une touche rafraîchissante, avec ses couleurs néon.

Les joueurs et les joueuses se transforment en anarchistes et se rebellent contre des milliardaires à coup de braquages.

Fairgame$ sera lancé sur la console PS5, ainsi que sur PC. On ne connaît toutefois pas la date de sortie pour le moment.

Des jeux pour la PS VR2

Le casque de réalité virtuelle PS VR2 de Sony entre dans les ligues majeures avec des titres qui ont déjà fait leur renommée sur d’autres dispositifs immersifs : le jeu d’horreur Resident Evil 4 et le jeu musical Beat Saber.

Si ce dernier jeu est offert sur la console depuis mercredi soir, Sony n’a pas dévoilé de date de sortie pour le titre d’horreur.

Parmi les autres jeux de réalité virtuelle qui feront leur entrée sur le casque de Sony, on compte le titre de zombies Arizona Sunshine II, dont la sortie est prévue au cours de l’année, le jeu de tir Crossfire: Sierra Squad et Synapse, dont le lancement est fixé au 4 juillet.