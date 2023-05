La maison John-Hamilton pourrait être restaurée et annexée à un complexe résidentiel

Un maison patrimoniale cossue, mais laissée à l’abandon, du secteur de Hull pourrait trouver son lustre d’autrefois, en plus de devenir la porte d’entrée d’un important projet immobilier.

Un promoteur montréalais souhaite restaurer la maison John-Hamilton située au 771 boulevard Alexandre-Taché pour ensuite l’annexer à une un projet de complexe résidentiel de près de 160 unités.

Le développeur, Stanford Properties, envisage d'ériger deux immeubles, un premier de dix étages et le second de cinq étages pour un total de 159 unités, selon les plans. Les deux tours à logements seraient rattachées à la maison John-Hamilton qui, elle, deviendrait le lobby du complexe et servirait aussi d’espace communautaire pour les résidents.

Le promoteur assure également que le bâtiment patrimonial sera entièrement revampé, autant l'extérieur que l'intérieur. La maison John-Hamilton, construite en 1937, est inscrite au Registre du patrimoine culturel depuis 2020.

On ne démolit pas le passé. On va refaire la maison comme à l’époque, ça donne du prestige au projet , a déclaré Jesse Fournier, vice-président de Stanford Properties, en entrevue à Radio-Canada.

Le promoteur souhaite revamper la maison John-Hamilton à l'extérieur, comme à l'intérieur. Photo : Radio-Canada / Georges-Étienne Nadon

Ce dernier a également précisé qu’il n'y a pas d'échéancier ni de coût projeté pour l'instant.

Le Comité consultatif de l’urbanisme de la Ville doit se pencher sur la demande de construction du promoteur le 6 juin prochain. Des modifications au zonage pour permettre de construire en hauteur sont nécessaires, notamment. Actuellement, le zonage limite à six étages toute construction du genre. Mais les services municipaux d’urbanisme recommandent de donner le feu vert au projet.

Le conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin, voit d'un bon œil la proposition du projet du promoteur.

Le conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau, Jocelyn Blondin Photo : Radio-Canada

On est content, parce qu’il n’y avait rien qui n'avançait depuis plusieurs années et on était inquiets. Nos inspecteurs passaient régulièrement pour s'assurer qu’il n’y ait pas de dommage qui soit causé au bâtiment. [...] Ce que je vois ce qu’il [le développeur Stanford Propertie] nous présente, c’est bien. Il respecte le patrimoine, c’est encourageant , a-t-il déclaré, jeudi, en entrevue.

« On se demandait toujours à quand les rénovations ? Quand on va revoir cette maison reprendre vie » — Une citation de Jocelyn Blondin conseiller du district du Manoir-des-Trembles-Val-Tétreau

Richard Bégin, co-président de l'Association du Patrimoine d'Aylmer, préfère pour sa part rester prudent à ce stade-ci.

Il note que c’est une bonne nouvelle dans la mesure où les bâtiments laissés à l'abandon sont plus susceptibles d’être vandalisés ou encore démolis ce que le projet pourrait éviter à la maison John-Hamilton.

N’importe quel édifice patrimonial de qualité qui n’est pas utilisé risque de finalement subir une démolition et Dieu sait si on a eu des démolitions à Gatineau de bâtiments patrimoniaux et particulièrement dans le secteur d’Aylmer , rappelle-t-il.

Ce dernier souligne toutefois que très souvent, les plans initiaux ont l’air acceptables et puis en cours de route le promoteur demande des dérogations mineures, des ajustements divers, qui font que finalement, le bâtiment patrimonial perd de ses caractéristiques ou perd de son importance face à l’ensemble du site .

M. Bégin au moment de l’entrevue n’avait pas consulté l’ensemble des plans proposés pour le projet.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil