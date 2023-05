Des usagers se plaignent des annonces sonores incompréhensibles dans le métro

Ce sont plus particulièrement les alertes sonores que communique le chauffeur grâce aux haut-parleurs à propos des perturbations de service qui sont pointées du doigt.

«Les annonces sonores défectueuses causent de la confusion chez les nouveaux arrivants», dit Ellen Win. Photo : IVY Photos/Shutterstock

On ne comprend pas les annonces la moitié du temps , se plaint Nicole Williams qui prend le métro cinq jours par semaine. Nous nous regardons tous les uns les autres dans les trains et nous nous demandons ce qu'ils viennent de dire.

« Le système de sonorisation dans les wagons est très mauvais! C’est totalement incompréhensible. » — Une citation de Khaleb Ibrahim, usager de la CCT

Même constat du côté de Eliane Win, arrivée à Toronto il y a moins d’un an.

Je ne comprends pas trop bien l’anglais , explique-t-elle. Parfois, le train s'arrête et je ne sais pas trop quoi faire parce que je ne comprends pas trop ce qui se dit au microphone. Le chauffeur parle trop vite ou il y a trop de bruits.

D’autres vont même jusqu’à dire que ces annonces sonores défectueuses pourraient donner une mauvaise image aux touristes.

Sourds et malentendants oubliés?

La diffusion de la bonne information, au bon moment et dans la bonne modalité sensorielle, constitue un atout pour les services des transports pour les personnes qui n’entendent pas ou peu. Photo : iStock / Fly View Productions

À cela viennent se greffer d’autres difficultés comme l’accessibilité de l’information pour les usagers sourds et malentendants.

Les annonces sonores dans les trains lors des retards ou des pannes, si elles ont l’avantage d’être directes, excluent tous les usagers présentant une déficience auditive , précise l'avocat David Lepofsky, président de l'Alliance de défense des droits des personnes handicapées de l'Ontario.

«J’ai mené une bataille pour obliger la CTT à annoncer de manière audible les itinéraires de métro, de bus et de tramway pour les passagers aveugles comme moi», explique David Lepofsky. Photo : (CBC/Tina MacKenzie)

« L'article 1 du Code des droits de la personne de l'Ontario garantit l'égalité de traitement sans discrimination en raison d'un handicap dans les services et les installations, ce qui inclut bien sûr les transports en commun. » — Une citation de David Lepofsky, avocat et président de l'Alliance de défense des droits des personnes handicapées de l'Ontario

Pour que les messages sonores diffusés dans le métro garantissent le confort du public, notamment en cas de retard ou de perturbation, il faut que l’information soit aussi accessible aux usagers avec une déficience auditive , précise Me Lepofsky.

Comprendre les difficultés et les besoins des personnes sourdes

En 2021, l'Ontario comptait environ 144 990 personnes sourdes et 1 449 000 malentendants, selon les statistiques de l’Association des Sourds du Canada.

À Toronto, environ 30 000 personnes sourdes et malentendantes utilisent la langue des signes , précise Kelly Mackenzie, la directrice générale de Silent Voice Canada.

« Silent Voice participe à des comités d'accessibilité de la CTT pour s'assurer qu'elle n'oublie pas les personnes sourdes dans leurs décisions », explique la directrice générale de Silent Voice Canada, Kelly Mackenzie. Photo : Kelly Mackenzie

Lors des retards et des perturbations dans le métro, elles sont confuses et se tournent vers les personnes entendantes pour savoir ce qui se passe , explique-t-elle.

Et lorsque les usagers doivent tous quitter le train et que tout le monde descend à la prochaine station, les personnes sourdes se demandent si elles doivent aussi descendre, et elles ne comprennent pas pourquoi tout le monde a quitté le véhicule.

Le site et l’application de la Commission de transport de Toronto diffusent les alertes de service en direct ou par SMS en cas de perturbation, mais si vous êtes sous terre, vous n'avez pas accès à Internet, donc vous ne recevez pas ces annonces , déplore Mme Mackenzie.

Comme solution pour assurer l’accessibilité à l’information pour les voyageurs avec une déficience auditive, elle suggère que les changements d’horaire et les alertes de service apparaissent en temps réel sur les écrans à l’intérieur des véhicules en clignotant pour attirer l'attention des personnes avec une déficiences auditives.

Le problème bientôt réglé?

Par courriel, la Commission de transport de Toronto réaffirme son engagement à rendre les informations accessibles à toute sa clientèle tout en respectant ses obligations en vertu de la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées de l'Ontario.

Elle reconnaît cependant que la question des alertes sur les trains dans les tunnels est un défi pour sa clientèle malentendante .

Elle dit d'ailleurs étudier des moyens pour fournir les alertes en temps réel dans les trains.