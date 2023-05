La hausse de l’évaluation des lots à bois fait mal à plusieurs propriétaires

À titre d'exemple, à Sainte-Rose-du-Nord, les avis d'imposition, communément appelés comptes de taxes , associés aux lots boisés, ont augmenté de façon substantielle, tout comme l'inquiétude des propriétaires.

Le producteur de bois Carol Bouchard peine encore à croire à quel point sa charge a augmenté. Il devra encore payer des taxes sur des arbres qu'il a plantés au fil des années et qui ne seront récoltés que par la prochaine génération.

Ça n’encourage pas les producteurs et même les jeunes à faire de la sylviculture et à aménager de beaux boisés pour l’avenir. Même moi, transmettre ça à mes jeunes, je me demande si ce n’est pas vraiment un cadeau à leur faire , a-t-il déploré.

Carol Bouchard est producteur de bois. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Hausse des avis d'imposition

Dans la région, la valeur des lots boisés a augmenté de façon variable, faisant ainsi grimper les avis d'imposition.

C’est la réalité du marché actuellement. C’est la raison pourquoi les gens vont dire qu’ils payent trop cher, mais c’est la réalité du marché , a renchéri pour sa part le préfet de la MRC du Fjord-du-Saguenay, Gérald Savard.

En 2020, le gouvernement du Québec a modifié la Loi sur la fiscalité municipale, permettant aux villes d'abaisser la taxation des lots boisés aménagés. Le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean demande aux municipalités d'appliquer cette mesure facultative.

On sait qu’actuellement, au Québec, le taux de taxes de 1999 à 2019, on l’a documenté, dans le résidentiel, il a augmenté de 4,7 % et nous autres, dans le forestier, à 5,7 %. Si on avait une étude jusqu’à 2020, peut-être que l’écart serait encore plus grand , a indiqué Pierre-Maurice Gagnon, président du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pierre-Maurice Gagnon est le président du Syndicat des producteurs de bois du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Sainte-Rose-du-Nord n'a pas les moyens d'appliquer une telle mesure, assure son maire. La Municipalité, qui fait face à des dépenses croissantes, doit retrouver l'équilibre budgétaire et se constituer un fonds de roulement.

En réalité, 78,6 % de ses revenus proviennent de la taxe foncière. Ce que ça signifie, c’est que nous n’avons pas d’autres économies ou à peu près pas d’autres économies. Donc, il est certain que nos revenus provenant exclusivement de la taxe foncière, on ne peut pas dire qu’on va baisser le taux de taxation , a ajouté Claude Riverin, maire de Sainte-Rose-du-Nord.

Pour faire face à la hausse des taxes, mais aussi à celle des coûts du diesel et de la machinerie, le Syndicat des producteurs de bois du Saguenay-Lac-Saint-Jean a augmenté le prix de sa ressource qu'il vend aux scieries.