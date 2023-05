Érosion à Maisonnette : le chemin des Chalets sera réparé

Ces travaux visent à rendre le chemin carrossable et sécuritaire.

Le chemin des Chalets, à Maisonnette, offre une vue splendide sur la mer. Mais, il est frappé de plein fouet par le phénomène de l'érosion. Photo : Radio-Canada

L'érosion a fait son œuvre et des parties de ce chemin ont dû être fermées à la circulation automobile.

Des propriétaires de résidences dans ce secteur ont fait part à plusieurs reprises au cours des dernières années de leur impatience face à la situation.

Remédier à la situation

Le maire de Rivière-du-Nord, Joseph Lanteigne, indique qu'il veut remédier à la situation et tenter de trouver des solutions en collaboration avec les propriétaires riverains.

Le maire de Rivière-du-Nord, Joseph Lanteigne, assure qu'il veut trouver des solutions à plus long terme en collaborant avec les citoyens. Photo : Facebook/Joseph Lanteigne

On va mettre de la terre pour que le chemin soit sécuritaire pour les propriétaires des chalets , explique-t-il. On veut faire un chemin qui soit accessible et bien fait. Il y a trois endroits précis où le chemin a besoin d'être redressé. Il faut arriver à trouver une solution.

« Il doit y avoir une façon de ralentir l'érosion autour de cette rue-là. » — Une citation de Joseph Lanteigne, maire de Rivière-du-Nord

Une résidente, Denise Boudreau, a fait part de son exaspération. Elle doit stationner sa voiture à une centaine de mètres de son chalet puisqu'il n'est pas possible de rouler sur une partie du chemin en raison des ravages provoqués par l'érosion.

Denise Boudreau voit de près les dommages causés par le phénomène de l'érosion à Maisonnette. Photo : Radio-Canada / MARIO MERCIER

Je n'ai pas le choix de me stationner là parce que mon véhicule est beaucoup plus large , a-t-elle expliqué. Alors, je ne prends pas le risque de passer sur le bord du cap.

Une réunion avec les résidents

Le maire Lanteigne avait répondu aux critiques des résidents de ce secteur, mardi, à La Matinale.

Des gens se plaignent de l'inaction de la municipalité , a-t-il reconnu à l'émission de radio. C'est faux. De tels commentaires sont déplorables. On comprend que les citoyens soient frustrés. Nous allons refaire le chemin et nous allons bien le faire. Si ce chemin appartient à la municipalité, c'est de notre devoir de le rendre accessible.

Le maire doit rencontrer en privé les résidents du chemin des Chalets, samedi après-midi, à Maisonnette, pour discuter de solutions à plus long terme.

Avec les informations de Mario Mercier et La Matinale