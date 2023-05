Plus de 700 000 $ pour des projets visant les aînés gaspésiens

Selon la députée du Bloc québécois, Kristina Michaud, les montants octroyés pour 2023 dépassent largement les subventions des dernières années.

Cette année, c'est un montant record pour Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia. On parle de 778 152 $. Par rapport à 2020, 2021 et 2022, on est vraiment au-delà et ça va permettre de créer plusieurs projets dans la communauté, dans les quatre MRC de la circonscription. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les aînés de chez nous , indique la députée.

Les subventions sont d’un montant maximal de 25 000 $ par projet.

L’argent vient du programme fédéral Nouveaux horizons pour les aînés qui vise à réaliser des projets ayant une influence positive sur la vie des aînés et dans leur collectivités.

Chez nous, c’est une personne sur quatre qui a 65 ans et plus, d’où l’importance d’adapter nos politiques publiques et nos infrastructures locales , ajoute Kristina Michaud.

Les montants alloués serviront à financer 37 projets dans la circonscription, incluant le financement de l'équipement de jardinage pour la Ferme citoyenne de la Matanie, de l'équipement audio-visuel et du mobilier extérieur pour organiser des spectacles à Saint-Léandre et pour rénover la légion royale canadienne de Saint-Léandre.

Du financement a aussi été octroyé pour améliorer le local de La Héronnière de Carleton et ceux des clubs des 50 ans et plus de Pointe-à-la-Croix et de Maria, ainsi que pour financer une troupe de théâtre à Luceville et un sentier lumineux à Saint-Moïse.

La députée bloquiste Kristina Michaud Photo : Bernard Thibodeau

C’est un programme qui a fait sa marque dans les dernières années, c’est assez populaire chez nous, auprès des différentes organisations parce que ça permet aux aînés de sortir de l’isolement, de retrouver leur autonomie et d’améliorer leur qualité de vie , ajoute Mme Michaud.

Elle estime qu’il est important d’augmenter l’offre de services aux aînés, spécialement avec le vieillissement de la population.

« Ce sont des projets concrets qui font qu’un aîné va sortir de la maison et aller socialiser. » — Une citation de Kristina Michaud, députée bloquiste d’Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia