Le comptable de formation Jean-Claude Gagnon se charge bénévolement depuis le 1er avril de mettre à jour les informations financières de l'organisme.

Il indique qu'une dette importante a été accumulée par l'organisme au cours des deux dernières années, autant envers les artistes que les fournisseurs de service.

Une analyse est encore en cours pour estimer le montant total de cette dette.

Factures additionnelles qui continuent de s’accumuler, demandes de remboursement de la TPS et de la TVQ non effectuées, sommes additionnelles du Conseil des arts du Québec et de Patrimoine Canada, on a toujours des surprises, et de tous les côtés , raconte Jean-Claude Gagnon.

Les états financiers de l’organisme pour l’année 2022 sont à l’étape de la vérification. Ceux en date du 31 mars 2023 sont en train d’être élaborés.

Deux des trois prochains spectacles programmés d'ici la fin de la saison seront assurés. La formation Musical Box a décidé d'annuler son spectacle, prévu à la fin mai.

On n’avait pas vendu beaucoup de billets. Ce n’était pas un spectacle, je pense, qui attirait les gens de la Matanie , constate Jean-Claude Gagnon.

La vente de billets pour les deux spectacles restants, celui de l’humoriste Mariana Mazza et celui de la formation Bleu Jeans Bleu, permettra de rembourser une partie des dettes accumulées par Kaméléart, selon le trésorier.

Nous allons être en mesure non pas de rembourser à 100 % nos créanciers, mais de leur proposer un montant raisonnable , indique Jean-Claude Gagnon.

« On fait tous les efforts pour respecter les gens qui ont acheté des billets, pour respecter les artistes et leur en remettre le maximum. » — Une citation de Jean-Claude Gagnon, trésorier du conseil d’administration de Kaméléart

Le trésorier indique que les décisions quant à l'avenir de l'organisme seront prises d'ici la fin juin.

Est-ce que Kaméléart va continuer à vivre? Est-ce que ça sera Kaméléart renouvelé? Est-ce que ça sera la coquille de Kaméléart qui portera un nouveau nom? On comprend qu’à l’heure actuelle, le nom de Kaméléart n’a pas un indice réputationnel très élevé , constate-t-il.

M. Gagnon n’a pas voulu se prononcer sur la responsabilité de l’actuelle directrice générale, Danielle Smith, en congé maladie, dans la déroute financière de son organisme.