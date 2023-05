Une microforêt à l’École primaire Saint-Jean-Baptiste de Jonquière

Le concept a été élaboré dans les années 1970 par un botaniste japonais qui s'appelle M. Miyawaki, a expliqué la biologiste et chargée de projet en verdissement urbain chez Eurêko!, Émilie Lapointe. En fait, l'objectif, c'est de créer rapidement un petit écosystème forestier en milieu urbain puis, ce qui est intéressant, c'est que, nous, on n'est pas habitué de faire ça, on va planter très densément les végétaux. Donc, on va mettre trois arbres ou arbustes par mètre carré.

Le projet de microforêt de l’école Saint-Jean-Baptiste devrait être compléter d’ici 2025. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

C’est la première fois qu’Eurêko! travaille sur l’aménagement d’une microforêt. Le projet est divisé en trois phases et se terminera en 2025. Il est financé par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, à hauteur de 96 000 dollars. Du mobilier urbain pour faire une classe extérieure et des arbustes fruitiers seront aussi implantés prochainement.

L'objectif, aussi, c'est que ce soit des projets communautaires, a ajouté Mme Lapointe. Donc, que ça soit participatif, collectif. Ici, c'est exactement ça qu'on fait aussi, finalement, parce que les jeunes nous aident à venir planter les végétaux. C'est super éducatif parce que les jeunes apprennent à planter un arbre. Après ça, ils vont s'approprier leur petite microforêt. Donc, pour nous, c'est vraiment génial de faire ça.

Participation des élèves

De la première à la sixième année, tous les élèves ont pu mettre leur grain de sel dans l’implantation de leur microforêt. Des jeunes de maternelles ont pu planter des arbres et d’autres végétaux, jeudi matin. Ils ont beaucoup aimé leur expérience.

Les jeunes de maternelle étaient bien contents de pouvoir mettre les mains à la terre. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

On est à l’école, on peut même planter des plantes pour s’amuser , a dit Édouard. C’est tellement le fun de jouer dans la terre , a lancé Laura.

La première phase du projet se terminera vendredi.