Nouveaux propriétaires de PFR : un comité créé par les syndicats et les députés bloquistes

Un comité de vigilance pour connaître les intentions du nouveau propriétaire vient d'être créé par les députés de Jonquière, Mario Simard, et celui de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, qui sont appuyés par une dizaine de représentants syndicaux des usines de la région. PFR possède plusieurs usines au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C’est l’entreprise Papier Excellence qui a finalisé cette acquisition au début du mois de mars. Son propriétaire est Jackson Wijaya, dont le père Teguh Ganda Wijaya a dirigé l’indonésienne Asia Pulp and Paper, une papetière mise en cause pour des déforestations massives, filiale du groupe Sinar Mas. Les pratiques environnementales de ce conglomérat asiatique ont été sanctionnées ailleurs dans le monde, révélait le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ).

Mario Simard croit que ce comité permettra de mieux connaître les intentions de l'entreprise en regard de ses investissements et du maintien du fonds de retraite des travailleurs.

Bien, on nous parle de plus en plus que le coût de la fibre est élevé, ce qui peut mettre en péril certaines installations au Saguenay-Lac-Saint-Jean, peut-être des scieries. C'est l'impression qu'on nous laisse entendre. Donc, après discussion avec les syndicats, on s'est dit que ça devient essentiel de se mobiliser pour arriver à avoir une discussion avec les nouveaux propriétaires, arriver à sécuriser les travailleurs pour qu'ils voient un peu plus clair dans le brouillard qu'il y a dans cette transaction-là , a indiqué le député en entrevue à Radio-Canada jeudi.

Les députés Alexis Brunelle-Duceppe et Mario Simard Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le comité, qui invite d’ailleurs les députés provinciaux à participer à ses travaux, demande aux dirigeants de Papier Excellence de rencontrer les représentants syndicaux de la région, ce qu'ils avaient refusé de faire lors de leur tournée des usines.

Notre objectif est somme toute très simple. Ce qu'on veut, c'est avoir une présentation sur le plan d'investissements, s'assurer qu'il n'y aura pas de restructuration des installations et puis être rassuré sur le régime de pension des travailleurs , a-t-il poursuivi.

Les syndicats disent craindre le sort qui sera réservé à la pâte kraft produite dans la région, car ce produit est en situation de pénurie en Chine.