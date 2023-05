Une Saskatchewanaise produit une nouvelle télésérie sur la rafle des années 60

Une nouvelle série raconte l'histoire d'une survivante de la rafle des années 60. La productrice autochtone Jennifer Podemski explique que sa propre histoire a été une source d'inspiration majeure pour Little Bird (« Petit oiseau »).

La série de six épisodes diffusée sur les plateformes de diffusion en continu Crave et APTN Lumi raconte le parcours d'une jeune femme autochtone dans sa quête identitaire à la recherche de sa famille biologique et découvrira des révélations marquantes de son passé.

Les émissions seront mises en ligne, ce vendredi.

La rafle des années 60 est une politique gouvernementale canadienne qui était en vigueur entre les années 1960 et 1980. Elle visait à enlever les enfants autochtones de leur milieu familial, en les confiant à des familles d'accueil ou en les faisant adopter.

Le personnage central, Esther Rosenblum, a été placé dans une famille juive sans savoir d'où elle venait ni pourquoi elle avait été confiée à une famille d'accueil. Ses recherches la conduisent dans les Prairies pour retrouver sa famille d'origine.

Elle-même née d'une mère autochtone et d'un père juif, Jennifer Podemski espère que son lien personnel avec le sujet transparaîtra à l'écran et que les téléspectateurs apprécieront.

J'espère que les gens sentiront l'amour qui a été mis dans ce projet et que les non-Autochtones s'y reconnaîtront , affirme Mme Podemski originaire de la Première Nation Muscowpetung Saulteaux, en Saskatchewan, à environ 60 km de Regina.

Je pense que les histoires racontées dans cette série sont uniques parce que je sais que les gens en savent très peu sur la rafle des années 60 , ajoute-t-elle.

Jennifer Podemski a reçu le prix d'hommage lors des prix Écrans canadiens 2023. Photo : Instagram / Jennifer Podemski

Jennifer Podemski indique qu'elle a mis six ans à créer cette série, de sa phase d'idéation jusqu'à sa concrétisation. Dans cette aventure, elle est appuyée par huit autres personnes dans l'équipe de producteurs exécutifs.

J'ai essayé de faire en sorte que l'émission soit très centrée sur la Saskatchewan, car c'était logique pour moi d'avoir une voix plus authentique , déclare la productrice saskatchewanaise.

Little Bird : un tournant dans la carrière de la comédienne Darla Contios

La comédienne Darla Contios, qui incarne le personnage d'Esther Rosenblum, révèle qu'elle était sur le point de renoncer à sa carrière d'actrice lorsqu'elle a reçu un courriel de l'un des réalisateurs de la série Little Bird.

La comédienne Darla Contois interprète le rôle d'Esther Rosenblum, dans la série Little Bird. Photo : Fournie par Srishti Palimar

Originaire de la Première Nation crie de Grand Rapids, au Manitoba, Darla Contios décide d'approfondir son rôle en se renseignant sur le judaïsme.

J'ai suivi un cours intensif dans une synagogue de Winnipeg et j'ai travaillé avec un professeur de chant juif de Montréal , relate-t-elle.

Une série bien accueillie

Une survivante de la rafle des années 60, Betty Ann Adam, n'a retrouvé les membres de sa famille biologique que lorsqu'elle était âgée d'une cinquantaine d'années.

Dans les années 60, nous avons été séparés de nos familles. Les gouvernements ont fini par s'excuser, mais ils ne nous ont pas vraiment aidés à reprendre contact avec ceux qui étaient des enfants placés , explique Betty Ann Adam.

Elle a retrouvé des membres de sa famille dont elle avait été séparée grâce à un documentaire intitulé Birth of a Family ( Naissance d'une famille ).

Ayant regardé la série Little Bird, elle dit qu'il est important de raconter cette histoire.

J'ai trouvé la série très intéressante, surtout lorsque le gouvernement parle de réconciliation. Je pense qu'il pourrait en faire beaucoup plus pour aider les personnes à retrouver les membres de leur famille , précise Betty Ann Adam.

Avec les informations de Louise BigEagle