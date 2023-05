La position de Blaine Higgs sur la politique 713 secoue les troupes conservatrices

La direction que tente d’imposer le premier ministre du Nouveau-Brunswick est remise en question par son propre caucus. De plus en plus de ministres influents se dissocient des propos de Blaine Higgs sur la protection des élèves LGBTQ+.

Depuis une semaine, les déclarations s'accumulent, qu’il s’agisse de Dorothy Shephard, ministre du Développement social, d’Arlene Dunn, ministre des Affaires autochtones et du Développement économique et des Petites Entreprises, de Jeff Carr, ministre des Transports et de l’Infrastructure, ou de Daniel Allain, ministre des Gouvernements locaux.

J'utilise ma voix à l'intérieur du caucus, parfois c'est à mon détriment, je suis très honnête avec mes collègues du caucus, je suis très honnête avec le premier ministre quand nous avons des discussions à l'intérieur , avoue le ministre Jeff Carr.

Le ministre Jeff Carr dit qu'il n'hésite pas à s'exprimer au sein du caucus, même si c'est parfois à son détriment. Photo : Radio-Canada

Bruce Fitch, le ministre de la Santé, est l’un des vétérans au caucus conservateur. Ex-chef de l’opposition officielle par intérim, il veut s’assurer que le débat sur la politique 713 ait lieu. Essayer de s'assurer que nous avons une conversation solide est important , dit-il.

La politique 713 divise le caucus

Il y a une semaine, le premier ministre Blaine Higgs a clairement remis en question une protection pour les jeunes de 16 ans et moins. Selon la politique 713, l’école ne peut pas aviser les parents sans le consentement de l’élève, en ce qui a trait à l’utilisation d’un autre prénom, à l’intérieur de l’école. Blaine Higgs voulait éliminer cette protection, pour s'assurer que dans tous les cas, les parents soient mis au courant.

Cette semaine, plusieurs ministres sont sortis pour dire qu’il fallait, au contraire, renforcer la politique 713, et assurer la sécurité des élèves.

Toute l'idée que nous avons apportée avec 713, c'est là pour protéger les enfants, vous savez, c'est le plus important. Je veux que monsieur Hogan fasse ses consultations, pour, encore une fois, renforcer la loi s'il y a un domaine à renforcer, c'est le résultat que je recherche , dit le ministre Bruce Fitch.

Le ministre de la Santé, Bruce Fitch, comme plusieurs de ses collègues, assure qu'il veut voir un renforcement de la politique 713. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Je pense qu'il existe des moyens de renforcer les politiques, et c'est pour cela que le gouvernement devrait être là, pour renforcer les politiques, et ne pas retirer les droits des personnes marginalisées, pas les faire vivre dans la peur , affirme le ministre Carr.

Je regarde la politique 713, moi je veux la renforcer. Je suis un défenseur du mouvement 2SLGBTQ++, je veux faire sûr que nos enfants sont en sécurité dans nos écoles, donc sans équivoque, je suis là pour défendre les droits des minorités , soutient le ministre Daniel Allain.

La discussion se poursuit donc au sein du caucus, et le premier ministre est loin d’avoir convaincu ses troupes. Il y a un large éventail de points de vue, il y en a vraiment, mais en tant que caucus, en tant que gouvernement, en tant que conservateurs progressistes, nous défendrons toujours les droits des minorités et des marginalisés , avance Jeff Carr.

Malgré les différences d’opinions, qui s’expriment publiquement, contrairement à l’habitude, le ministre Daniel Allain assure que les conservateurs ne sont pas divisés. Non, je ne crois pas. Comme caucus, j’ai confiance dans le ministre Hogan. Il y a quand même une clarification qui doit se faire.

Blaine Higgs ne contrôle plus le message

Selon le politologue Mario Lévesque, les événements de la dernière semaine montrent à quel point le premier ministre a perdu le contrôle sur ses troupes.

On peut voir que tous les autres députés conservateurs commencent à se tanner de Higgs un petit peu plus, ils parlent plus de toutes les choses, et on les voit sortir un peu plus. Ils commencent à avoir moins peur de monsieur Higgs , estime-t-il.

Le politologue de l'Université Mount Allison, Mario Levesque, croit que les conservateurs auraient plus de chances d'être élus en 2024 sans Blaine Higgs à leur tête. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Selon lui, la situation actuelle pourrait conduire à la démission du premier ministre au cours des prochains mois.

Même si Higgs quitte la tête du parti, ça ne changera pas beaucoup les choses parce que Austin est toujours là, et l’exécutif du parti est toujours là, qui n’essaie pas d’arrêter Higgs non plus. Il y a besoin de plus de changements que seulement monsieur Higgs , selon Mario Lévesque.

Le politologue croit que les conservateurs, s’ils gardent Blaine Higgs à leur tête, seront désavantagés pour les élections générales de 2024.

Pour le Parti conservateur, je pense que ça serait mieux sans monsieur Higgs, parce que je pense que monsieur Higgs a brûlé des ponts entre lui et beaucoup d’anglophones, qui ne l’aiment plus sur des sujets comme l’immersion en français, l’affaire qu’il n’a pas donné assez d’investissements dans les services de santé, dans nos salles d’urgence.

Mais jusqu'ici, les ministres et députés restent prudents, publiquement, sur la question du leadership de Blaine Higgs. Doit-il rester ou partir? Ce sera une décision qu'il prendra au moment opportun , laisse tomber Bruce Fitch.

Les nombreuses décisions controversées de Blaine Higgs

Ce n’est pas la première fois que les décisions politiques de Blaine Higgs provoquent des remous dans la population, et souvent, jusqu’au sein de ses troupes. Il a été contraint de faire volte-face sur une quantité impressionnante de sujets depuis son arrivée au pouvoir, en 2018.

Ainsi, après avoir annoncé, en compagnie de Kris Austin, alors chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, que des postes d’ambulanciers bilingues seraient confiés à des unilingues, Blaine Higgs a dû abandonner l’idée.

Il a aussi reculé sur son projet de privatiser Cannabis NB. Juste avant le début de la pandémie, il a reculé sur le plan de fermer six urgences durant la nuit, une politique qui aurait pu lui coûter le pouvoir.

Les prises de position du premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, ont souvent soulevé la controverse, ce qui l'a contraint plusieurs fois à faire marche arrière. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Récemment, il a reculé sur sa décision d'éliminer le programme d'immersion en français, qui avait suscité des vagues parmi les conservateurs, ainsi que sur les reculs qu’il voulait imposer à la Loi sur les langues officielles.

Il semble que pour plusieurs, la récente sortie de Blaine Higgs sur la politique 713 est la goutte qui fait déborder le vase. Et il est trop tôt pour savoir si le premier ministre reviendra sur son intention de réduire les protections dont bénéficient les élèves de 16 ans et moins.

D’ailleurs, le premier ministre a refusé de commenter la situation actuelle au sein de son propre caucus. Son service de communication a envoyé une déclaration de deux lignes pour dire que Blaine Higgs ne commenterait pas tant que le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, n’aurait pas terminé sa révision de la politique 713.

Avec les informations de Jacques Poitras et de Karine Godin.