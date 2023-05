Val-d’Or voit d’un bon oeil l’ajout de patrouilles à pied

François Bonnardel a fait cette annonce mardi à l'Assemblée nationale, lors d’une réponse durant la période des questions. Le ministre a affirmé être en discussions avec la direction de la SQ à Val-d’Or pour répondre à cette demande formulée par la Ville.

J’ai déjà eu trois discussions avec l’équipe du ministère et on me tient au courant de ce qui se discute, précise la mairesse de Val-d’Or. On a une discussion ouverte et ils veulent faire partie de la solution. Les policiers à pied ou à vélo, ça peut aider au sentiment de sécurité. De se faire confirmer qu’ils vont être là, c’est un très bon pas en avant.

Le ministre Bonnardel a aussi promis trois nouveaux policiers et un nouvel enquêteur à Val-d’Or, en plus de rappeler que quatre policiers cadets entreront en fonction le 1er juin.

Dans le cas des cadets, c’était déjà présent les années passées et la Ville participe à ce programme qui fonctionne très bien, ajoute Céline Brindamour. Pour les trois nouveaux policiers, ils vont arriver à l’automne. On aimerait bien avant, mais on comprend qu’il y a des choses à régler pour les transferts.

La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, avait été interpellée par des citoyens durant son passage à la manifestation contre la violence au centre-ville, le 12 mai dernier. Photo : Radio-Canada / Dominic Chamberland

La situation davantage suivie

Céline Brindamour est consciente qu’il faudra bien plus que des patrouilles à pied pour calmer le jeu au centre-ville.

On l’a dit et on le répète, même avec plein de volonté et du travail en collaboration, ce n’est pas un problème qui va s’effacer rapidement. C’est évident que la situation sera davantage suivie au jour le jour. Mais même s’il y a un geste ou deux qui nous viennent des ministères, ce n’est pas vrai qu’on va se contenter de ça , signale-t-elle.

« On a fait un appel à l’aide au gouvernement et on va continuer dans cette lancée. On ne veut pas que les gens de Val-d’Or se déchirent entre eux. Le climat social m’inquiète encore. Je vais travailler avec tous les intervenants pour être sûre de les rassembler. » — Une citation de Céline Brindamour

La mairesse de Val-d’Or mentionne être aussi en pourparlers avec l’équipe du ministre des Services sociaux, Lionel Carmant.