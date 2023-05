Cette sanction administrative pécuniaire s’ajoute à celle imposée récemment à Manutention Bellemare inc., une compagnie sous-traitante qui a effectué des travaux d’aménagement illégaux sur la plage de l’anse McInnis.

L'opération, effectuée sans permis, visait à transborder de l’équipement lourd destiné à la cimenterie qui se trouvait sur une barge.

Appelé à commenter l’infraction liée au bruit, Ciment St. Marys a indiqué, par courriel, qu’il s’agit d’un dossier extrêmement complexe .

A priori, il s’agit d’un sujet lié au traitement, à l’analyse et à l’interprétation de certaines données pour l’année 2021 , a indiqué par écrit un porte-parole de l’entreprise.

La compagnie affirme être en contact avec les experts du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs afin de revoir la méthode de mesures, leurs analyses et les résultats.

Il n’y a pas eu de dépassement de bruit en 2022 et un programme plus exhaustif de mesure est en cours de réalisation sur le site pour 2023 , assure l'entreprise.

Qu’est-ce qu’une sanction administrative pécuniaire? S’ajoutant aux poursuites pénales et aux autres mesures administratives déjà existantes, les sanctions administratives pécuniaires se veulent un outil supplémentaire à la disposition du ministère afin qu’il puisse exercer encore plus efficacement son rôle de surveillance et de contrôle du respect de la loi et de sa réglementation. Il s’agit d’un régime distinct du régime pénal qui a une existence et une application autonomes. Source : Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

Radio-Canada a joint plusieurs citoyens qui vivent aux abords de la cimenterie. Ils ont tous refusé de faire des entrevues, mais ils ont affirmé, sous le couvert de l’anonymat, entendre régulièrement de fortes détonations liées aux activités de dynamitage.

Un moment donné j’étais avec une amie sur le balcon et elle a fait le saut, ça a shaké. Quand t’es pas habitué, c’est impressionnant, on dirait que c’est un tremblement de terre , affirme un citoyen.

L’autre jour, on était dehors et on a sursauté, parce qu’il y a eu une explosion sans qu’il y ait eu une alarme pour nous avertir avant, comme c’est le cas habituellement , raconte également une autre résidente.

Le comité de suivi environnemental n’a pas été informé

Deux membres qui siègent au comité de suivi environnemental de la cimenterie ont affirmé ne pas avoir été informés des sanctions récemment imposées à la cimenterie et à l’entreprise Manutention Bellemare.

Ils ont aussi indiqué de ne pas avoir eu vent des 17 nouveaux épisodes d’émissions de poussières rapportés par la direction de la cimenterie de Port-Daniel–Gascons au ministère de l’Environnement depuis septembre, et ce, malgré une ordonnance ministérielle pour faire cesser ces rejets.

Le comité ne s’est pas réuni depuis le mois de décembre.

La cimenterie est maintenant propriété de l'entreprise Ciment St. Marys, une filiale de Votorantim Cimentos. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ciment St. Marys apporte des précisions

Par ailleurs, selon Ciment St. Marys, l’entreprise mise à l’amende récemment, Bellemare Manutention, n’était pas une compagnie sous-traitante de la cimenterie.

Dans ce cas-ci, il s’agissait de l’acheminement de pièces de rechange pour l’usine. La gestion du transport a été effectuée par un transporteur suivant les autorisations du ministère des Transports du Québec et non par un sous-traitant de l’usine , peut-on lire dans un courriel transmis à Radio-Canada.

Des rejets de poussières sont observés par les résidents voisins de la cimenterie depuis 2020. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Questionnée sur les 17 nouveaux épisodes d’émissions de poussières signalés depuis septembre, malgré une ordonnance de Québec pour les faire cesser, l’entreprise propriétaire de la cimenterie de Port-Daniel–Gascons précise que 16 des 17 incidents se sont produits à l’intérieur des limites du site de la cimenterie.

Alors même que nous apportons nos améliorations, nous continuons de rapporter avec diligence chaque évènement au ministère , écrit le porte-parole de l’entreprise par courriel. Les sources et les mesures correctives font l’objet de suivis immédiats et continus selon notre propre processus d’amélioration continue et suivant la recommandation de l’ordonnance.

Trois sanctions depuis 2015

C’est la troisième fois que le Ministère de l’Environnement impose une sanction administrative pécuniaire aux propriétaires de la cimenterie depuis 2015, pour un total de 15 000 $.

Les deux autres sanctions, de 2500 $ chacune, remontent à 2015 et 2019. Elles étaient liées, entre autres, à un rejet d’eaux brunes dans le lac McInnis, en provenance du chantier de construction de la cimenterie, et à un dépassement de la limite prévue de matières en suspension dans un bassin de sédimentation.

Le Ministère tient aussi à rappeler que des enquêtes pénales sont en cours dans ce dossier, notamment sur le dépassement de la norme de rejet pour les matières en suspension et sur le rejet de contaminants dans l’atmosphère.