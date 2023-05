L’archidiocèse de Saint-Boniface et la Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge font l’objet d’une poursuite pour un cas allégué d’agression sexuelle remontant aux années 1990. La victime aurait été agressée à multiples reprises par les abbés Léo Couture et René Touchette.

Selon ses dires, la victime présumée fréquentait l’école Saint-Jean-Baptiste au moment des faits. L’école était à l’époque rattachée à la Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge.

Selon des documents de cour consultés par Radio-Canada, la victime fréquentait également l’église catholique de Saint-Jean-Baptiste. Elle aurait été âgée d’environ 10 ou 11 ans quand les agressions alléguées auraient commencé.

La poursuite a été déposée à la Cour du Banc du Roi le 15 mai dernier. Elle vise l’archidiocèse de Saint-Boniface, la Corporation archiépiscopale catholique romaine de Saint-Boniface, l’archevêque de Saint-Boniface, la Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge et l’abbé Léo Couture.

Ce dernier est décédé le 13 mai dernier, quatre jours avant le dépôt de la poursuite.

René Touchette est, pour sa part, décédé en 2012, à l’âge de 71 ans. Il a été reconnu coupable d’agression sexuelle et voies de fait en 1993 et a purgé une peine de 20 mois de prison, selon les documents de la cour.

L’archidiocèse et la division scolaire auraient dû savoir

D’après les documents obtenus, la victime aurait subi des agressions à de multiples reprises lorsqu’elle assistait les abbés Touchette et Couture dans diverses tâches à l’église pendant la pause du midi les jours d’école.

Selon la victime, les deux abbés, qui exerçaient [sur elle] leur pouvoir et autorité , auraient, entre autres, administré et réclamé des attouchements et l’auraient violentée et molestée.

D’après la victime alléguée, l’archidiocèse de Saint-Boniface et la Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge savaient, ou auraient dû savoir, que Couture et Touchette étaient des pédophiles puisque des plaintes avaient au préalable été déposées contre eux.

La victime reproche entre autres à l’archidiocèse et à la division scolaire d’avoir failli à assurer sa protection et de ne pas avoir congédié les agresseurs allégués ou pris des mesures pour prévenir d’autres agressions.

Contactés par Radio-Canada, l’archidiocèse de Saint-Boniface et la Division scolaire Vallée de la Rivière-Rouge n'avaient pas répondu à nos demandes de commentaires au moment de publier cet article.