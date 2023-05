De faux entrepreneurs fraudent des propriétaires de maisons

Des propriétaires de maisons en Nouvelle-Écosse et en Ontario sont ciblés par des fraudeurs, qui se font passer pour des entrepreneurs immobiliers, leur proposent d’effectuer des réparations, et partent avec leur argent sans travailler en retour.

Linda French, une résidente de la région d’Halifax, a expliqué que trois hommes ont sonné à sa porte le 19 mai dernier. Polis et d’apparence professionnelle, les individus — qui avaient environ 30, 45 et 60 ans, a estimé la dame — ont proposé leurs services.

Le plus âgé des trois hommes a demandé la permission d’envoyer son plus jeune collègue sur le toit de la maison, puis a dit à Linda French que des briques menaçaient de tomber.

C’est très dangereux. Si vous passez devant la maison, ça pourrait vous tomber sur la tête , a-t-il dit à Mme French, qui a plus de 70 ans et dont le mari en a plus de 80.

Le plus jeune des fraudeurs est redescendu du toit de façon laborieuse, en s’assoyant sur chaque marche de l’échelle. Il avait l’air nerveux. Avec du recul, je pense qu’il n’était jamais monté sur un toit de sa vie , a déclaré la dame.

Les individus ont dit que des réparations coûteraient 1700 $. Linda French leur a répondu que c’était trop cher pour leurs moyens. Ils ont alors baissé le prix à 800 $.

Je me suis crue chanceuse. C’était plus qu’à moitié prix , dit la dame.

Convaincants

Linda et Bill French ont versé un dépôt de 500 $. Le trio de faux ouvriers leur a donné rendez-vous pour faire les travaux le lundi suivant. Ils sont partis dans une camionnette noire, et ne sont jamais revenus. Le couple n’a jamais revu son argent.

De la façon dont ils nous jasaient, en nous regardant droit dans les yeux, on a pensé qu’ils étaient si gentils. Ils ont même flatté mon chien , dit Linda French. Vous ne croiriez jamais qu’ils ne sont pas en règle.

Les trois fraudeurs ont affirmé appartenir à la compagnie Fine Line Roofing and Masonry, et ont même donné aux French un reçu décoré du logo de l’entreprise, mais avec un numéro de téléphone inexact.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  L’entreprise Fine Line Roofing and Masonry a fourni cette copie d’un faux reçu que les fraudeurs ont remis à des résidents d’Halifax. Le logo de la compagnie y apparaît, avec le mauvais numéro de téléphone. L’entreprise prévient que ces fraudeurs ne travaillent pas pour elle. Photo : Courtoisie de Fine Line Roofing and Masonry

Une entreprise locale de ce nom existe bel et bien, mais son nom a été utilisé contre son gré, puisqu’elle n’emploie pas ces individus.

Fine Line Roofing and Masonry publie maintenant un avertissement sur son site Internet. Ils préviennent qu’ils ne visitent pas les résidents ou les commerçants sans qu’on les appelle.

Nous avons été avertis que des individus se font passer pour des travailleurs de notre compagnie pour frauder des gens. Nous n’allons jamais chez vous pour essayer de vous vendre des produits ou des services , écrit Fine Line Roofing and Masonry.

Une personne âgée a perdu 8200 $ en Ontario

De plus, cette entreprise n’opère qu’en Nouvelle-Écosse. Or, des individus ont fraudé un vieillard à Kingston, en Ontario, en utilisant le même nom de compagnie. Ils lui ont pris 8200 $, a appris Fine Line Roofing and Masonry.

Mardi, la police de Kingston en Ontario a dit être à la recherche de deux suspects qui se sont présentés chez un résident. Prétendant travailler pour une compagnie basée à Halifax, ils l'ont convaincu de leur verser un montant important pour réparer son toit et sa cheminée.

Les deux hommes auraient alors endommagé des murs de la résidence et dit au propriétaire que des travaux plus importants allaient être nécessaires, faute de quoi ses murs allaient s'effondrer.

Le propriétaire de la maison a alors dit qu'il n'était plus intéressé à employer les deux hommes et a exigé de ravoir son argent. Il n'a pas été remboursé.

Les suspects conduisaient une camionnette Dodge Ram noire.

D’autres arnaques et tentatives de fraudes à Halifax

La police régionale d’Halifax a émis mercredi une mise en garde contre ce type de fraude. La police affirme qu’un groupe d’hommes qui a faussement prétendu appartenir à une entreprise locale s’est présenté à une résidence le 13 mai, sans y avoir été appelé.

Les fraudeurs auraient dit au propriétaire de la résidence que sa cheminée avait besoin d’être réparée. Ils ont encaissé une somme d’argent et ne sont jamais revenus faire les travaux.

Selon Fine Line Roofing and Masonry, au moins un autre propriétaire de résidence à Halifax a été ciblé par le même stratagème. Cette personne n’a pas perdu d’argent. Il a plutôt appelé Fine Line Roofing and Masonry et s’est fait dire que personne de cette compagnie n’était allé chez lui.