Auguste ou Sébastien Pomerleau? Les deux, car l’un ne va pas sans l’autre!

Je suis un gars assez effacé dans la vie, pour ceux qui me connaissent. J'aime ça observer l'humain. J'aime ça observer la vie, prendre des notes. Ça mûrit en moi et, un moment donné, il faut que ça sorte et la façon que ça sort, c'est en musique , raconte Sébastien Pomerleau alias Auguste.

C'est à quinze ans qu'il a reçu sa première guitare. Déjà, l'appel de la création se faisait sentir. Je suis le pire guitariste autour d'un feu de camp! Tu sais : "Heille Sébas! Tu joues de la guit?" Non désolé, ce n'est pas moi! Rapidement, j'ai composé des chansons. J'ai appris de façon autodidacte , affirme l'artiste, avouant du même coup, ressentir encore aujourd'hui le syndrome de l'imposteur.

Le geyser créatif de Sébastien

Tel un chat, Auguste a plusieurs vies. Son premier groupe, August and Me, est naît en 2002. La formation s'est éteinte après quelques années, mais elle renaît maintenant de ses cendres, en français cette fois-ci, avec un quatuor à cordes. Après quelques écueils en compagnie de ce grand collectif, Sébastien prend du recul et décide de poursuivre sa route, seul.

« J'ai l'impression, et j'en parle avec d'autres musiciens et d'autres créateurs de chansons, et c'est tout le temps la même chose : on est pognés avec ça, on dirait, ce besoin de sortir de la musique! » — Une citation de Sébastien Pomerleau alias Auguste, auteur-compositeur-interprète

Le Sherbrookois mène donc deux carrières artistiques. Selon lui, l'accent n'est pas au même endroit selon s'il embrasse son boulot de caméraman-monteur ou celui d'auteur-compositeur-interprète. Quand je suis à Télé-Québec, je fais des portraits sur des artistes de la région. Mes yeux sont vers l'artiste, je suis à son service. Ce n'est pas le même mode quand je suis chez moi, en train d'écrire une chanson. Ça reste de la créativité, de la création, mais ce n'est pas la même attention , résume-t-il en ajoutant, au passage, que la gestion de cette énergie créative, il faut que j'y fasse attention .

Auguste est un artiste patient. L'adage qui dit que tout vient à point à qui sait attendre lui sied à merveille. Je n'ai aucune méthode d'écriture, je n'ai aucune méthode de travail. Je pense que j'absorbe beaucoup, beaucoup de choses pendant les années et, à un moment donné, je le sens que je dois prendre ma guitare et là, ça va sortir!

Un deuxième album

L'auteur-compositeur-interprète présente son deuxième album complet, Le bruit des saisons. Il profite de l'occasion pour publie un livret qui l'accompagne et qui est disponible en ligne seulement. Ce truc-là, tangible, on peut le feuilleter quand on veut. C'est fait avec des trucs de mon enfance, des réflexions. Je trouve ça beau. C'est comme une suite logique, on dirait, de mon travail musical, de mon travail de l'image aussi. Tout ça a du sens , croit-il.

Le nouveau album d'Auguste, Bruit des saisons. Photo : Radio-Canada / Anik Moulin

Avec son nouvel opus, Auguste espère toucher les gens, tout simplement. Ce que je souhaite, c'est qu'il se dépose à une bonne place chez les gens, qu'il remue le cœur, qu'il fasse réfléchir. Comme un bon film dramatico-romantique, je pense qu'à la fin, il faut qu'il y ait un bon feeling. Tu sors du cinéma, tu dis : "wow!, on a vécu de quoi ensemble."

Auguste lance son nouvel album les 27 et 28 mai à La Caravane du Canton de Hatley.